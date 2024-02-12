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الخارجية تعلن عن اجراء مسابقة لاختيار ملحقين دبلوماسيين - رابط التقديم

2/12/2024 6:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إجرائها للمسابقة العامة لاختيار ملحقين دبلوماسيين.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي، التسجيل عبر المنصة الإلكترونية .
وبينت أن التسجيل متاح حتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/١٥.




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