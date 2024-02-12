الخارجية تعلن عن اجراء مسابقة لاختيار ملحقين دبلوماسيين - رابط التقديم
التاريخ
2/12/2024 6:10:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إجرائها للمسابقة العامة لاختيار ملحقين دبلوماسيين.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي، التسجيل عبر المنصة الإلكترونية .
وبينت أن التسجيل متاح حتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/١٥.
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