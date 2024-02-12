تعميم من البنك المركزي للبنوك
التاريخ
2/12/2024 6:10:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الأردني، أن يكون دوامه ودوام البنوك المرخصة في المملكة اليوم الاثنين حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك لغايات استقبال وتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم وإتاحة الفرصة للفعاليات الرسمية والشعبية كافة للاحتفال بهذه المناسبة.
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