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تعميم من البنك المركزي للبنوك

2/12/2024 6:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الأردني، أن يكون دوامه ودوام البنوك المرخصة في المملكة اليوم الاثنين حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك لغايات استقبال وتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم وإتاحة الفرصة للفعاليات الرسمية والشعبية كافة للاحتفال بهذه المناسبة.




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