الصناعة والتجارة تحرر 638 مخالفة منذ بداية العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حرّرت الفرق الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس الأحد، 638 مخالفة وفقاً لأحكام القانون، من خلال 687 جولة على 10234 منشأة تجارية.



وحررت الفرق الرقابية خلال 523 جولة في كانون الثاني الماضي، 463 مخالفة، بعد زيارتها 7203 منشآت تجارية، فيما نفذت 164 جولة في الفترة من 1-11 شباط الحالي على 3031 منشأة، حرّرت خلالها 175 مخالفة.



وفي العاصمة عمان، حررت مديرية مراقبة الأسواق والتموين، خلال شباط الحالي، 96 مخالفة، منها 80 لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و2 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و4 لعدم التقيد بالسعر المعلن.



وفي المحافظات حررت مديريات الصناعة والتجارة والتموين خلال الفترة نفسها، 79 مخالفة، منها 53 لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و4 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و2 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، وواحدة لعدم توفر الخبز الكبير، وأخرى لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز.



وفي كانون الثاني الماضي حررت مديرية العاصمة 277 مخالفة، منها 241 لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و8 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و6 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و3 مخالفات لتعليمات إنشاء المخابز، وواحدة للامتناع عن بيع مادة أساسية.

وحررت باقي المديريات في المحافظات الأخرى خلال الفترة نفسها 186 مخالفة، منها 167 لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و6 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و2 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء الجوائز.



وشكلت نسبة المخالفات في العاصمة 30 بالمئة من إجمالي المخالفات، منذ الأول من شباط الحالي، فيما شكلت ما نسبته 60 بالمئة من المخالفات المسجلة في كانون الثاني الماضي.



وأظهرت أرقام الوزارة التي تقيس متوسط أسعار 90 سلعة أساسية، خلال كانون الثاني، استقرار 66 سلعة أبرزها منتجات الألبان وبيض المائدة والحليب وبعض أنواع الأرز متوسط الحبة والزيوت النباتية، وانخفاض أسعار 16 سلعة أبرزها أنواع من الأرز والدجاج، وأصناف عديدة من الخضار، وارتفاع أسعار 8 سلع منها بعض أنواع الأرز طويل الحبة بنسبة 3 – 4 % وبعض أصناف الخضار.



وخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، استقرت أسعار 70 سلعة، وانخفضت أسعار 10، وارتفعت 10 بنسب تتراوح بين 3-5 %.

