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الملك يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بإعادة انتخابه

2/12/2024 6:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده.
وأكد جلالته، في البرقية، متانة العلاقات الثنائية والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته للرئيس علييف بدوام الصحة والعافية، ولشعب أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.




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