الأمير علي بن الحسين نائبا للملك

الأمير علي بن الحسين نائبا للملك
التاريخ
2/12/2024 6:10:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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