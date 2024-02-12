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الرئاسة الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بمنع الاحتلال من التقدم نحو رفح

2/12/2024 6:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتحرك العاجل لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من التقدم برا نحو مدينة رفح، لأن حدوث ذلك يعني سقوط الآلاف من الضحايا.


وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، يجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا، ووقف المجازر التي يتعرض لها في قطاع غزة يوميا.


وأضاف أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ممر آمن للمواطنين محض ترهات وخداع للعالم، لأنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، ولا يمكن عودة المواطنين في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع.


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