خبير تغذية يوصي هؤلاء بتناول الجزر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج مرضى الكبد إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، لأن التغذية الجيدة جزء ضروري في خطة علاجهم.وهناك نوع من الخضروات يجب على مرضى الكبد إدراجه في النظام الغذائي اليومي، حسبما ذكر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية.



وقال كريم إن الجزر هو الخضار الذي يقصده، موضحا أنه يمثل أهمية كبيرة لمرضى الكبد، لاحتوائه على بعض المغذيات الضرورية لصحتهم.



وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن الجزر يتميز باحتوائه على البيتا كاروتين والفلافونويدات، وهما مركبات نباتية، يساعدان على تعزيز وظائف الكبد وتنقيته من السموم، بفضل خصائصهما المضادة للأكسدة.



وأوضح أن الجزر يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بمرض الكبد الدهني، ويرجع السبب إلى قدرته الكبيرة على تقليل ترسب العصارة الصفراوية والدهون في الكبد.



وبحسب موقع "Times of india"، من الأفضل لمرضى الكبد شرب عصير الجزر، ولتعزيز قيمته الغذائية، ينصح بخفقه مع الكرفس أو الخيار، ولا مانع من إضافة بعض التوابل إليه، مثل الزنجبيل والثوم والفلفل الأسود.



واختتم جمال حديثه بالإشارة إلى وجود فوائد أخرى يقدمها الجزر لمرضى الكبد، أبرزها:

- تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لغناه بالألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

- الحفاظ على ترطيب الجسم، لأن الماء يشكل نسبة كبيرة من إجمالي قيمته الغذائية.

- الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- فقدان الوزن، لانخفاض سعراته الحرارية، بالإضافة إلى قدرة أليافه الغذائية على كبح الشهية.

الكونسلتو

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