عباس: ننسق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

عباس: ننسق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
التاريخ
2/12/2024 6:10:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن السلطة تنسق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
وأضاف عباس أن التنسيق مع قطر يشمل كذلك دعم الموقف الفلسطيني الساعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
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