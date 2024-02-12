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عباس: ننسق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

2/12/2024 6:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن السلطة تنسق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
وأضاف عباس أن التنسيق مع قطر يشمل كذلك دعم الموقف الفلسطيني الساعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.




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