(MENAFN
- Amman Net)
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الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن عن إقامة حفل استقبال وتكريم للمنتخب الوطني، مساء الاثنين، الذي حل وصيفا لبطولة كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه.
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انتقادات لحفل استقبال المنتخب الوطني بالتزامن مع قصف رفح حديث مواقع التواصل .. استمع 02/12/2024 - 13:51 عمان نت-هلا محاسن
بعد أعلان الاتحاد الأردني لكرة القدم عن إقامة حفل استقبال وتكريم للمنتخب الوطني اليوم في ستاد عمان الدولي مساء اليوم لقي ذلك الحدث تفاعل كبير على منصات مواقع التواصل
فعلق زايد: بالنسبة للتعليقات اولاً احنا من حقنا نستقبل المنتخب ب هيك وضع وانجاز تاريخي...والشعب الأردني ولاعبين الأردن هم الي دايما بمثلو الأردن وفلسطين من شعارات من هتاف من كل مباراه فلسطين تكون موجوده...والمشاهير الفلسطينيين الي عايشين بفلسطين قاعدين ينزلوا حياتهم اليومية وريلزات وحالتهم حالة...الله يحمي غزة وناسها.
وقالت هيا: حاسديين المنتخب يفرحلوا ساعتين زمن؟ الأردن البلد الوحيد يلي ضل موقفه ثابت اتجاه فلسطين...هسا عشان روحوا الناس عالساعة ٢ وبدهم يحتفلوا صار الأردن ما بخاف الله...المنتخب من حقه يفرح زي ما فرحنا ومن حقه يلاقي استقبال يقوم ويقعد
وأضاف سيف: يستاهلوا نجبر خاطرهم والي معارضينها بطلعلك تعارض لأنه ما نسينا غزة ولا بننساها ،، بس الشباب حاولوا يفرحونا وانظلموا، حقهم علينا نفرحهم ونوصللهم ونوصل للعالم إنا فرحانين فيهم.
وعلى النقيض لقيت مظاهر الاحتفال غضب العديد على مواقع التواصل نظرا للقصف العنيف على مدينة رفح في غزة
فعلقت بتول: بتول: ما عندي مشكلة يستقبلوا المنتخب و بستحقوا تقدير بس اغاني و حفلة و الناس بتم.وت جنبنا! كثير اشي مستفز.
ونشرت ساندرا: شو حفل استقبال !!! مالنا يا اخوان !! احنا مبسوطين على المنتخب ورافعين راسنا في ونقول انه البطولة النا حاول بس حفل استقبال ؟؟؟ والوضع برفح عادي ؟؟ هل اعتدنا المشهد؟؟ مش قادرين ما نحتفل ؟؟
وقال محمد غانم:عيب اصلا يكون في كاس اسيا شغال والناس بتموت من الجوع والعطش والبرد والقصف.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
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