انتقادات لحفل استقبال المنتخب الوطني بالتزامن مع قصف رفح حديث مواقع التواصل .. استمع 02/12/2024 - 13:51 عمان نت-هلا محاسن

بعد أعلان الاتحاد الأردني لكرة القدم عن إقامة حفل استقبال وتكريم للمنتخب الوطني اليوم في ستاد عمان الدولي مساء اليوم لقي ذلك الحدث تفاعل كبير على منصات مواقع التواصل

فعلق زايد: بالنسبة للتعليقات اولاً احنا من حقنا نستقبل المنتخب ب هيك وضع وانجاز تاريخي...والشعب الأردني ولاعبين الأردن هم الي دايما بمثلو الأردن وفلسطين من شعارات من هتاف من كل مباراه فلسطين تكون موجوده...والمشاهير الفلسطينيين الي عايشين بفلسطين قاعدين ينزلوا حياتهم اليومية وريلزات وحالتهم حالة...الله يحمي غزة وناسها.

وقالت هيا: حاسديين المنتخب يفرحلوا ساعتين زمن؟ الأردن البلد الوحيد يلي ضل موقفه ثابت اتجاه فلسطين...هسا عشان روحوا الناس عالساعة ٢ وبدهم يحتفلوا صار الأردن ما بخاف الله...المنتخب من حقه يفرح زي ما فرحنا ومن حقه يلاقي استقبال يقوم ويقعد



وأضاف سيف: يستاهلوا نجبر خاطرهم والي معارضينها بطلعلك تعارض لأنه ما نسينا غزة ولا بننساها ،، بس الشباب حاولوا يفرحونا وانظلموا، حقهم علينا نفرحهم ونوصللهم ونوصل للعالم إنا فرحانين فيهم.

وعلى النقيض لقيت مظاهر الاحتفال غضب العديد على مواقع التواصل نظرا للقصف العنيف على مدينة رفح في غزة



فعلقت بتول: بتول: ما عندي مشكلة يستقبلوا المنتخب و بستحقوا تقدير بس اغاني و حفلة و الناس بتم.وت جنبنا! كثير اشي مستفز.

ونشرت ساندرا: شو حفل استقبال !!! مالنا يا اخوان !! احنا مبسوطين على المنتخب ورافعين راسنا في ونقول انه البطولة النا حاول بس حفل استقبال ؟؟؟ والوضع برفح عادي ؟؟ هل اعتدنا المشهد؟؟ مش قادرين ما نحتفل ؟؟



وقال محمد غانم:عيب اصلا يكون في كاس اسيا شغال والناس بتموت من الجوع والعطش والبرد والقصف.



كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

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