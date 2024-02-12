محكمة هولندية تحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) لاهاي/PNN- أمرت محكمة استئناف هولندية، اليوم الإثنين، حكومة بلادها، بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز "إف-35" إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.

وقالت المحكمة، "لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن يتم استخدام قطع غيار "إف-35" المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 164 شهيدا، و200 جريح، خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع عدد الشهداء إلى 28,340 شهيدا، و67,984 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



