محكمة هولندية تحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
لاهاي/PNN- أمرت محكمة استئناف هولندية، اليوم الإثنين، حكومة بلادها، بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز "إف-35" إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.
وقالت المحكمة، "لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن يتم استخدام قطع غيار "إف-35" المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وفي حصيلة غير نهائية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 164 شهيدا، و200 جريح، خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع عدد الشهداء إلى 28,340 شهيدا، و67,984 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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