تشاتلز آند مور تحفّز على تفعيل التواصل المجتمعي

"تشاتلز آند مور"، الشركة الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور وبيعها بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت عن حملتها الرمضانية للعام 2024، والتي تحمل عنوان "عيشوا حياتكم" Turn Life ON. تتمحور فكرة هذه الحملة على أهمية قضاء الأوقات الممتعة مع المقرّبين من أفراد العائلة والأصدقاء، وتهدف إلى تعزيز علاقة المرء بالجوهر الحقيقيّ للحياة الواقعية، بعيداً عن التقنيات الحديثة وعوالهما الافتراضية.

في عصرٍ تسوده الشاشات بمختلف أنواعها، وتتحكم به الأدوات والتقنيات الذكية، تجدّد "تشاتلز آند مور" التزامها الثابت بتعزيز الحياة الواقعية وأصالتها، وإحياء العلاقات الإنسانية الحقيقية وجوهرها، وتأتي الحملة الرمضانية "عيشوا حياتكم" لتجسّد هذه الرؤية، من خلال تشكيلةٍ واسعة من قطع الأثاث الداخليّ المريحة والرائعة، والمصمّمة لنشر أجواء الاسترخاء والسعادة وتعزيز التفاعل بين أصحاب المنزل وزوّارهم وضيوفهم، وخصوصاً في هذه الفترة المميّزة من العام.

من خلال هذه الحملة تسلّط "تشاتلز آند مور" الضوء على القدرة الملفتة للتصاميم الداخلية على إلهام الناس لإحداث تغييرٍ إيجابي في حياتهم، حيث تتميز التشكيلة الرمضانية بقطعٍ فريدة وعالية الجودة، مناسبة لغرف المعيشة وغرف الطعام، وأخرى مميزة بدفء تصميمها، تضفي جميعها لمسةً من الراحة في كل غرفة، وتشكل المجموعة الجديدة من هذه العلامة التجارية الرائدة دعوةً لا يمكن تجاهلها للقاء أفراد العائلة معاً، والاستمتاع بأوقاتٍ ملؤها الاسترخاء والبساطة والتواصل المثمر.

إطلاق الحملة الرمضانية من "تشاتلز آند مور" يشكل محطةً بارزة بالنسبة إلى هذه الشركة الرائدة، بالتوازي مع إطلاقها أوّل مجموعة من أدوات المائدة الفريدة من نوعها، والتي جرى تطويرها بالتعاون مع SP Collection. تتميّز مجموعة أدوات المائدة هذه المصنوعة في بلجيكا بتصميمها الرائع، وبالاهتمام الملفت بأدقّ التفاصيل، وتلاقيها مجموعةٌ مذهلة من أغطية الطاولات، وأدوات خدمة المائدة الرخامية، والأواني الزجاجية، والأكسسوارات المزدانة بفنّ. وتأتي مجموعة أدوات المائدة هذه في الوقت المناسب تماماً، لتضفي لمسةً فريدة من الفخامة العملية على جلسات الإفطار في كل منزل.

وفي هذا السياق، علّقت "تيجاسفي دوفوري"، مديرة المشتريات لدى "تشاتلز آند مور" بالقول: "يسعدنا أن نتشارك مع SP Collection في إطلاق أوّل مجموعةٍ من أدوات المائدة على الإطلاق من علامتنا التجارية، والتي جرى تصميم كل قطعةٍ فيها بعناية ودقّة، للارتقاء بجلسات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وبتجارب تناول الطعام على مدار العام، وتحويل الأوقات اليومية التي يتشاركها أفراد العائلة إلى احتفالية لا تُنسى".

تتمحور فكرة الحملة الرمضانية "عيشوا حياتكم" من "تشاتلز آند مور" حول أهمي تعزيز أواصر الترابط الأُسري، وتقدير الأوقات البسيطة ولكن الغنية بدفء التواصل في الحياة، كما تركز على الأبعاد الإنسانية التي تميّز شهر رمضان المبارك، من خلال منتجاتٍ عالية الجودة ورائعة التصميم تنفرد بها هذه العلامة التجارية الشهيرة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: ، أو زيارة متاجر "تشاتلز آند مور" داخل مراكز التسوق الكبرى في دبي وأبو ظبي.





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