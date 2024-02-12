من صناعة القهوة في المنزل إلى قمة العالمية.. قصة نجاح عبد الكريم عنوانها الشغف والإصرار

من صناعة القهوة في المنزل إلى قمة العالمية للحكومات، قصة نجاح عبد الكريم بدأت بالشغف وعشقه لتحضير القهوة وحلمة البسيط، دفعه الي إنشاء مشروعه الخاص لتقديم قهوة لا مثيل لها، بنكهة محلية وطابع عالمي، ولكنه لم يكن يدرك أن هذا الحلم سيأخذه إلى أبعد مما كان يتصور، ويعرض مشروعه في القمة العالمية للحكومات المنصة العالمية الكبرى التي يأتيها المسؤولون والخبراء من كل مكان في العالم.

بدأ عبد الكريم مشروعه في منزله، حيث كان يقوم بتحميص حبوب البن واستخلاص أفضل النكهات لصنع أكواب القهوة وكان يعتمد على فريق العمل الذي لم يكن سوى أسرته الصغيرة، حيث كانوا يثقون بقدراته وامتلاكه للشغف والرؤية الواضحة.





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