Monday, 12 February 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من صناعة القهوة في المنزل إلى قمة العالمية.. قصة نجاح عبد الكريم عنوانها الشغف والإصرار

2/12/2024 6:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من صناعة القهوة في المنزل إلى قمة العالمية للحكومات، قصة نجاح عبد الكريم بدأت بالشغف وعشقه لتحضير القهوة وحلمة البسيط، دفعه الي إنشاء مشروعه الخاص لتقديم قهوة لا مثيل لها، بنكهة محلية وطابع عالمي، ولكنه لم يكن يدرك أن هذا الحلم سيأخذه إلى أبعد مما كان يتصور، ويعرض مشروعه في القمة العالمية للحكومات المنصة العالمية الكبرى التي يأتيها المسؤولون والخبراء من كل مكان في العالم.

بدأ عبد الكريم مشروعه في منزله، حيث كان يقوم بتحميص حبوب البن واستخلاص أفضل النكهات لصنع أكواب القهوة وكان يعتمد على فريق العمل الذي لم يكن سوى أسرته الصغيرة، حيث كانوا يثقون بقدراته وامتلاكه للشغف والرؤية الواضحة.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN12022024000110011019ID1107840775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث