نادي الإمارات العلمي يحرز بـ 4 ميداليات في المعرض الدولي للاختراعات

حصدَ المبتكرون من نادي الإمارات العلمي المُشاركون في «المعرض الدولي الرابع عشر للاختراعات في الشرق الأوسط»، أربع ميداليات (ذهبيتان وبرونزيتان)، في

المعرض الذي أُقيم في دولة الكويت خلال الفترة من 4 حتى 7 فبراير الجاري،

وسط تنافس بين أكثر من 200 اختراع من أكثر 40 دولة.

حصلَ على الميدالية الذهبية المُبتكر مايد مروان المري، عن «نظام مُبتكر في إدارة النفايات باستخدام إنترنت»، وكذلك نال الميدالية الذهبية المُبتكران، غلا محمد البلوشي وغيث محمد طالب عن ابتكار «محطة مناخية منخفضة الكلفة لتطبيقات الزراعة الذكية باستخدام إنترنت الأشياء»، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب المبتكرة روضة محمد المنصوري عن ابتكار «تعديل في نظام تكييف الهواء للمركبات»، كما حصل المُبتكر علي حميد اللوغاني أيضًا على الميدالية البرونزية عن ابتكاره «نظام منع حوادث السفن باستخدام الذكاء الاصطناعي»

وقالَ بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم «نشعر بالفخر لوجود هذه الكوكبة من الشباب الإماراتي الطموح والتوّاق للأفضل.. لقد أثبت الوفد المُشارك حضوراً مُتميزاً وقدرةً كبيرةً على تجاوز التحديات، ووضع الحلول الصحيحة لأي مُشكلة أو عائق وفي مكانها الصحيح»، كما وأثنى الدكتور

عيسى البستكي رئيس نادي الامارات العلمي على دور النادي في مجال البحث والابتكار، الذي أثبت حضوره في المحافل والمعارض العلمية العالمية.

ويُعدُّ هذا المعرض من أهم المعارض الدولية للاختراعات في الشرق الأوسط، ويُنظم سنويًّا منذ العام 2007م، وفرصة للقاء وإيصال ثقافة الاختراع والإبداع للمجتمع الخليجي، وزيادة الروابط بين المخترعين والمبدعين والمؤسسات والشركات الاقتصادية، وفرصة للقاء المستثمرين والمخترعين؛ بهدف الوصول بالمجتمع الخليجي إلى مجتمع المعرفة.

ويشارك بالمعرض أكثر من 200 مخترعًا سنويًّا، ويرتاده المتخصصون في مجال الابتكار والاختراع من أكثر من 40 دولة.

وقد شارك في المعرض العديد من مكاتب براءات الاختراع الدولية، والجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات المتخصصة في دولة الكويت، وتعدُّ عنصرًا مهمًّا في التواصل بين المخترعين، كما تقدم النصائح الفعالة في مجال الاختراعات والابتكارات للمشاركين من المخترعين.

يُذكر أن هيئة مُحكمي المعرض تضم نحو 60 مُحكمًا من الأكاديميين والمُختصين في كافة المجالات العلمية.

رافق الوفد الاماراتي عضوا مجلس إدارة النادي الدكتور عيسى السويدي والأستاذ جمال الخياط وعدد من أولياء الأمور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز