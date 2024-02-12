«المال كابيتال ريت» يصدر حقوق أولوية لزيادة رأس المال إلى 750 مليون درهم

أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، وتديره شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار عن إصدار حقوق أولوية للمساهمين الحاليين، ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب فيها في 4 مارس 2024.



ويأتي إصدار حقوق الأولوية بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات على الإصدار. ومن المقرر استخدام حصيلة العائدات التي سوف يتم جمعها في تمويل عمليات الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل في القطاع التعليمي وقطاع الرعاية الصحية من أجل تعزيز محفظة صندوق المال كابيتال ريت، وصنع قيمة مستدامة لمالكي وحدات الصندوق.

ويبلغ حجم صندوق المال كابيتال ريت الحالي حوالي580 مليون درهم، تم استثمارها في محفظة متنوعة من الأصول التعليمية المدرة للدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتركز استراتيجية الصندوق الاستثمارية على القطاعات عالية الأداء مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي. ويعتمد منهج صندوق المال كابيتال ريت على توقيع عقود إيجار طويلة الأجل مع أطراف ذات جدارة ائتمانية عالية، مما يتيح للمستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الوصول إلى فئة أصول ذات أسس قوية، تهدف إلى صنع القيمة للمستثمرين من خلال تحقيق عائد مستهدف بنسبة 7%.

ويوفر إصدار حقوق الأولوية ما يصل إلى 400 مليون وحدة جديدة للمساهمين الحاليين بسعر 1.1 درهم لكل وحدة جديدة، الأمر الذي يساهم في زيادة رأس المال بنسبة 114% تقريباً، ليصل إلى حوالي 750 مليون درهم، هذا إضافةً إلى 40 مليون درهم علاوة إصدار ليبلغ إجمالي حقوق الملكية لمالكي الوحدات كحد أقصى وحدة جديدة كحد مستهدف وزيادة رأس مال الصندوق بحد أقصى إلى 790 مليون درهم بعد استكمال زيادة رأس المال. ومما لا شك فيه أن زيادة رأس المال الناتجة عن إصدار حقوق الأولوية الجديدة سوف تعزز محفظة الصندوق وتساهم في تنويعها، من خلال الاستحواذ على أصول استراتيجية عالية الإمكانات في قطاعات محددة، كما سوف تدعم الاستقرار المالي للصندوق، إلى جانب تحقيق الاستقرار والربحية المتسقة والثابتة للمساهمين.

ويخوّل الاكتتاب في حقوق الأولوية الجديدة جميع مساهمي الصندوق الاكتتاب في الوحدات الجديدة الصادرة، حيث يحق لكل مساهم إضافة حق واحد لكل 0.875 وحدة يمتلكها مالكي الوحدات المسجلين في تاريخ الأهلية المحدد مقابل سعر اكتتاب 1.1 درهم للوحدة الواحدة. كما يحق للمساهمين تداول حقوق الأولوية من خلال بيع بعض أو كل الحقوق للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال فترة التداول التي من المقرر أن تبدأ يوم 26 فبراير 2024.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «يشكل إصدار حقوق الأولوية الجديدة خطوة هامة تعكس التزامنا المتمثل في توفير قيمة دائمة ومستدامة لمساهمينا، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا كشركة استثمارية ومدير أصول عقارية رائد في منطقة الخليج. وانطلاقاً من إدراكنا للفرص المتميزة التي يوفرها قطاع العقارات، فنحن نركز جُلّ اهتمامنا على امتلاك الأصول التي تنسجم بشكلٍ استراتيجي مع رؤيتنا. ونحن نفخر بالأداء المتميز لشركتنا، فقد شكلت النتائج المالية القوية دليلاً قويّاً على استقرار شركتنا وتوفير الأرباح لمستثمرينا. ويمثل إصدار الحقوق الجديدة مرحلة جديدة من رحلة نمونا حيث نتطلع إلى مواصلة تحقيق القيمة للمستثمرين في منطقة الخليج.»

للحصول على معلومات مفصلة حول حقوق الأولية الجديدة والجدول الزمني للاكتتاب وكيفية الاكتتاب، يرجى زيارة القنوات الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني لصندوق المال كابيتال ريت والإفصاحات والتقارير التنظيمية في سوق دبي المالي.

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