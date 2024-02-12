أكثر من مليوني شحنة دوائية: خدمة البريد الدوائي السعودي تُحقق إنجازًا هائلًا في خدمة المرضى

(MENAFN
- Epress release)
الرياض
تواصل الصحة السعودية تقديم خدمة البريد الدوائي التي تهدف إلى إيصال الأدوية للمستفيدين بشكل مجاني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي. وقد حققت الخدمة إنجازًا هائلًا بتوصيل أكثر من مليوني شحنة دوائية منذ إطلاقها عام 2020.
الخدمة توفر الأدوية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية، ذوي الأمراض المزمنة، كبار السن، ذوي الإعاقة، ذوي المناعة المنخفضة، مرضى الأورام، مرضى العيادات النفسية، والمرضى الذين تكون منازلهم بعيدة عن مقرات علاجهم.
وتهدف الخدمة إلى تحسين تجربة المريض مع ضمان استمرارية توفر الدواء لدى محتاجيه أينما كانوا. وتشمل الخدمة الأدوية الاعتيادية وغير المبردة (التي يتم حفظها في درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية) والأدوية المبردة (التي يتم حفظها في درجات حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية). وتستثني الخدمة الأدوية المخدرة وذات الخطورة العالية.
ويأتي اهتمام الصحة السعودية بتعميم تجربة البريد الدوائي لتسهيل حصول المستفيدين على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها توافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
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