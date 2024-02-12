نجم كرة القدم أندريس إنييستا يستلم سيارته الجديدة من طراز BMW XM الجديدة في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) رأس الخيمة، الإمارات العربية المتّحدة، 12 يناير 2024 – سلّم المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، سيارة من طراز BMW XM إلى لاعب كرة القدم الشهير أندريس إنييستا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جرى التسليم في صالة عرض المركز الميكانيكي للخليج العربي في رأس الخيمة، حيث تم الكشف عن سيارة BMW XM الجديدة وما تزخر به من قوّة وأناقة باعتبارها السيارة الجديدة المفضلة لإنييستا، لاعب كرة القدم الإسباني المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2023.
تعدّ BMW XM السيارة الأقوى التي أنتجتها BMW M على الإطلاق، وهي تمثّل تحفة من الابتكارات والهندسة عالية الأداء. ومن خلال الجمع ما بين محرك BMW M TwinPower Turbo V8 سعة 4.4 لتر مع محرك كهربائي عالي الأداء، ترسي BMW معياراً جديداً مع قوّة إجمالية تصل إلى 653 حصاناً. ومع BM XM الجديدة، أصبح بإمكان إنييستا الاستمتاع بتجربة قيادة من الطراز الأوّل تحاكي مشاعر السرعة والحماس التي يختبرها نجم كرة القدم على أرض الملعب.
إلى ذلك، يعكس اختيار إنييستا لسيارة BMW XM التزامه بالتميز حيث يمكن قيادة سيارة BMW M الهجينة ذات الدفع الرباعي لمسافة 50 كيلومتراً تقريباً بالطاقة الكهربائية بالكامل بدون توقّف. وتضمن قدرة المحرك المزدوج لسيارة XM سرعة قصوى مثيرة تبلغ 249 كيلومتراً في الساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة في غضون 4.3 ثانية فقط، وديناميكيات قيادة عالية الكفاءة. وبالإضافة إلى قوّتها الجبّارة، إنّ BMW XM سيارة صديقة للبيئة مما يتماشى مع التزام BMW بالتنقل المستدام.
وفي الداخل، تتميز BMW XM بتصميم داخلي فاخر ومجهز بأحدث التقنيات. وتوفر شاشة BMW المقوّسة مع نظام التشغيل iDrive 8 والمساعد الشخصي الذكي والتوافق اللاسلكي القياسي معApple CarPlay® و™Android Auto اتصالاً وراحة لا مثيل لهما. وتحتلّ السلامة أيضاً الطليعة مع مزايا عديدة مثل الكشف النشط عن النقاط العمياء، والتحذير من مغادرة المسار، والتحذير من الاصطدام الأمامي مع تخفيف احتمالات الاصطدام.
إضافةً إلى ذلك، تتميّز BMW XM بتناغم عناصرها من الشبك الكلوي المضيء ووصولاً إلى عجلات BMW M مقاس 23 بوصة والعادم الرباعي الزاوي، ممّا يمنحها حضوراً جريئاً ومهيباً.
أصبحتBMW XM طراز عام 2024 متاحة الآن في صالات عرض المركز الميكانيكي للخليج العربي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وبات بإمكان العملاء اختبار نفس التجربة من متعة القيادة والرفاهية التي يستمتع به أحد أبرز لاعبي كرة القدم من خلال زيارة صالة العرض الخاصة بهم أو الاتصال بالمركز الميكانيكي للخليج العربي لمزيد من التفاصيل.
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