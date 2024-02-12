فلكستوك تطلق خدمات التوسع الاقليمى السريع للمتاجر الالكترونية في الشرق الاوسط

(MENAFN
- Atteline) ● تستهدف فلكستوك نمو مبيعات تجارها خارج اسواقهم المحليه من خلال اعتمادهم على هذه الخدمات الجديدة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026
● ساعدت منصة فلكستوك الجديدة عشرات التجار على توسع الاقليمى نطاق خلال ثلاثة أشهر الأولى فقط من إطلاقها
● حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوقع ان يصل إلى 57 مليار دولار في عام 2026
الرياض، المملكة العربية السعودية - 12 فبراير 2024: كشفت فلكستوك، المنصة الرائدة في مجال توفير حلول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، عن إطلاق خدمات التوسع الاقليمى بالتزامن مع التوقعات بوصول قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 57 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11%. وتعمل الشركة على دفع نمو سوق التجارة الالكترونية فى المنطقة من خلال إتاحته الفرصة للتجار بالتوسع فى أسواق جديدة، مما يساهم في تحقيق القيمة التجارية الإجمالية المتوقعة للقطاع في المنطقة بحلول عام 2027، والتي تبلغ 140 مليار دولار أمريكي.
وتشتمل منصة فلكستوك على مزايا هامة لتوفير تجربة سلسة للتجار، بما في ذلك إمكانية تنفيذ جميع الإجراءات التي تضمن للشركات سهولة أكبر في توسيع نشاطها التجاري من وإلى المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الشحن الدولي، والتخليص الجمركي، والالتزام بالرسوم الجمركية والامتثال التجاري، وحلول الدفع الالكترونية، وغير ذلك. وتشمل خبرة فلكستوك مجال العمليات المحلية، بدءاً من إمكاناتها في التخزين و تخضير الطلبات، ووصولاً إلى تسليم المنتجات للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى تقديم خدمة عملاء متطورة للمستهلك المحلي بما يضمن حصوله على تجربة سلسة.
وخلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاق المنصة الجديدة، نجحت فلكستوك في مساعدة عشرات التجار على توسيع نطاق عملياتهم في المنطقة وتعزيز قاعدة العملاء وزيادة أرباحهم، مما يؤكد على الكفاءة الكبيرة لعمليات المنصة. وينشط هؤلاء التجار في العديد من القطاعات، بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل والإكسسوارات المنزلية. كما ساهمت المنصة في إتاحة الفرصة لتدفق الإيرادات الجديدة لهم. تسعى فلكستوك لضم أكثر من 1500 تاجر إلى المنصة خلال السنوات القادمة و تتوقع الشركة مبيعات سنوية من هذه الخدمة إلى أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة فلكستوك: "لا يقتصر نجاح المنصات الإلكترونية على تقديم الخدمات اللوجستية، بل لابد ان يشمل أيضاً اتاحة الفرصة للتجار للتوسع فى أسواق أخرى. وانطلاقاً من إدراكنا للإمكانات الهائلة التي تزخر بها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر، فإننا نلتزم بدعم التجار في سعيهم لتوسيع نطاق أعمالهم. وتكمن ميزة فلكستوك في نظام الدعم المتكامل الذي توفره، حيث نبذل قصارى جهدنا للاهتمام بأدق إجراءات التصديق والتسجيل، مما يضمن لشركائنا دخول السوق السعودي الحيوي بسرعة وفعالية. وسنواصل الاستفادة من التكنولوجيا لضمان توفير أفضل الحلول للتجار ومساعدتهم على تحقيق النجاح."
وتبرز الميزة التنافسية لشركة فلكستوك في قدرتها على الإدارة الشاملة للعملية التجارية بكاملها من خلال منصة الشركة سهلة الاستخدام، والتي تتيح للتجار مراقبة المخزون والطلبات وغيرها من المقاييس الأساسية. وتهدف فلكستوك إلى ترسيخ مكانتها بوصفها شريكاً محورياً للعلامات التجارية والتجار الراغبين بتوسيع نطاق عملياتهم، من خلال البحث عن طرق جديدة لتحسين عروض الشركة، مثل إطلاق منصة الخدمات التجارية العابرة للحدود. وتفتح هذه المنهجية آفاقاً جديدة أمام التجار، وتساعدهم على توفير الظروف الضرورية للنجاح في مجال التجارة الدولية، كما أنها تدعم أهداف النمو لدى التجار، وتتيح فرصة الاستفادة من جميع إمكانات قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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لمحة حول فلكستوك:
فلكستوك هي منصة رائدة تقدم حلولاً لمنافذ التجارة الإلكترونية، وتنفذ عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وشهدت الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير عام 2021 نمواً متسارعاً، بما يشمل مضاعفة صافي إيراداتها السنوية بواقع عشرة مرات في العام الماضي بعد توسيع عملياتها لتشمل السوق في المملكة العربية السعودية. ونجحت الشركة في استقطاب مئات التجار وإرسال آلاف الطلبات يومياً من خلال توسيع نطاق عملياتها واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
وتقدم الشركة حلولاً شاملة للتجار الالكترونيين في مجالات اللوجستيات والمبيعات والتكنولوجيا المالية، وتتميز عن الشركات المنافسة بتوفيرها حلولاً شاملة لكافة هذه المجالات، ما يمكّن التجار من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة. وتولي فلكستوك أهمية خاصة لتقديم تجربة مريحة للتجار وتقليل التكاليف، وتضمن تنفيذ طلبات العملاء بكفاءة والتوصيل إلى الوجهة النهائية، إلى جانب توفيرها لقنوات المبيعات المتنوعة والحلول المالية.
ويعتزم مؤسسا الشركة، الرئيس التنفيذي محمد مسعد والرئيسة التنفيذية للعمليات إناس صيام، الالتزام بتوفير الشركة لعمليات سلسة في مجال التجارة الإلكترونية مع التركيز بشكل أساسي على التجار. وتلبي المنصة حاجات الشركات الصغيرة وكبرى شركات التجزئة على حدٍ سواء، وتقدم خدماتها في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتولي تركيزاً خاصاً على قطاعات مستحضرات التجميل والإكسسوارات المنزلية والأزياء والإلكترونيات. وتعزز فلكستوك حضورها البارز في المملكة العربية السعودية ومصر من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، وترسخ مكانتها كمنصة رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة.
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