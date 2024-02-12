شركة التنمية الغذائية تواصل رحلة النجاح مع إنهائها للسنة المالية 2023 بأداء تشغيلي ومالي قوي

(MENAFN
- Instinctif)
الرياض، 11 فبراير 2024: أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها بـ "التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي أظهرت زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 21.2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2,093.1 مليون ريال سعودي، مدعومًة في المقام الأول بارتفاع مبيعات الدواجن الطازجة بنسبة 18٪. وشهدت الأرباح قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 18.5٪ لتصل إلى 261.1 مليون ريال سعودي. كما ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة إلى 89.4 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 19.4٪ عن أرباح العام الماضي البالغة 74.9 مليون ريال سعودي.
تعليقاً على النتائج قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة:
"نجحنا في تعزيز أدائنا المالي بشكل كبير خلال العام عبر الزيادة المستمرة لقدرتنا الإنتاجية، بالإضافة إلى تكثيف أنشطتنا في التسويق والتوزيع. وقد أسهم نموذج أعمالنا المتكامل في دعم تلك الجهود، مؤدياً الى تحقيق قيمة ملحوظة لجميع أصحاب المصلحة.
نحن فخورون للغاية بإنجازاتنا في مختلف الأصعدة، ليس فقط من الجانب المالي، بل ومن الناحية التشغيلية والاستراتيجية كذلك. ويمثل عام 2023 محطة هامة في رحلة شركة التنمية من التطور المستمر، حيث واصلنا التركيز على ابتكار المنتجات، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتميز التشغيلي. يشمل ذلك إطلاق منتج "التنمية لايف" الفريد من نوعه في المملكة والمنطقة، وهو عبارة عن دجاج طازج مدعم بـ أوميغا 3، ليوفر قيمة غذائية عالية، كما حازت الشركة على جائزة منتج عام 2023 المرموقة في فئة الدجاج الطازج الصديق للبيئة؛ وجائزة الابتكار من "نيلسن إن آي كيو"؛ في حين تم إدراج الشركة ضمن أفضل 10 شركات مبتكرة في مجال الاستدامة وفقًا لمجلة فوربس.
وأدى النجاح الاستثنائي لتشغيل الامتيازات الغذائية منذ إطلاقها في عام 2021، إلى توسيع عمليات بوبايز في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقيع اتفاقيات تطوير حصرية في كلٍ من أسواق الكويت والبحرين المتنامية. وبالنظر إلى المستقبل، لا نزال حريصين على تعزيز مكانتنا عبر الاستفادة من ميزتنا التنافسية الأساسية، استكشاف الفرص الهامة للتعاون مع الشركات الرائدة في فئتها في جميع أنحاء العالم، ما سيمكننا في نهاية المطاف من ترسيخ مكانتنا كلاعب عالمي في سوق البروتين الحلال المستدام والصحي."
ملخص أبرز ملامح الأداء المالي
مليون ريال سعودي الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 التغيير السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 التغيير
الإيرادات
576.2 478.8 20.3% 2,093.1 1,727.0 21.2%
إجمالي الربح (الخسارة)
151.5 119.2 27.1% 494.8 420.2 17.8%
الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 76.9 59 30.3% 261.1 220.3 18.5%
صافي الربح من العمليات المستمرة 31.5 22.5 40% 89.4 74.9 19.4%
صافي الربح العائد إلى مُلاك الشركة 26.4 123.3 -78.6% 75.9 186.8 -59.3%
من جهته، قال السيد أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية:
"تواصل التنمية ترسيخ مكانتها في مجال انتاج الأغذية كعلامة تجارية موثوقة، مع تحديد معايير الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، حيث نقوم بتطبيق ممارسات مستدامة عبر كامل سلسلتنا للقيمة. ونحن فخورون بإطلاق تقريرنا الأول للاستدامة في عام 2023، والذي يستعرض مبادراتنا واسعة النطاق في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤيتنا بأن نصبح الشركة العالمية الرائدة في مجال البروتين الحلال الصحي والمستدام بحلول عام 2030. وقد تلقينا مؤخرا جائزة مرموقة من جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين (MEIRA) لأفضل تقرير سنوي مطبوع عن فئة الشركات الصغيرة والمركز الثالث عن فئة التقارير السنوية الرقمية، وهو خير دليل على التزامنا الراسخ بأفضل ممارسات علاقات المستثمرين.
كما واصلنا توجيه أعمالنا بشكل استراتيجي، عن طريق الاستفادة من عدة فرص هامة لبناء أساس قوي للمرحلة القادمة من النمو والازدهار شركة التنمية. ومن خلال تعاوننا مع أبرز الشركات المحلية والعالمية، نستمر في الالتزام بتعزيز أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة، مع دفع أجندتنا الاستراتيجية للنمو. ونحن سعداء بالشراكات العديدة التي أنشأناها خلال هذا العام والتي تشمل توقيع اتفاقيات مع مجموعة (MHP SE)، وشركة فيبرا أجرو اندستريال، وشركة تطوير منتجات الحلال التابعة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، إلى جانب إطلاق مبادرة الشراكة المجتمعية مع صغار المستثمرين (10miah) بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية.
وعلى مدار العام، شاركنا بكثافة في عدد من المعارض والمؤتمرات الزراعية المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي، مع المشاركة الاستراتيجية مع المؤسسات ذات الصلة بالحكومة، بإرشادات من وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدفع نمو القطاع، وزيادة وعي المستهلك وتشجيع الاستثمار في مثل هذه الصناعة الحيوية. وما زلنا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا للنمو عبر مختلف قطاعات أعمالنا، مع الاستمرار في لعب دور ريادي في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للأغذية الحلال، عبر الشراكات الرئيسية التي تهدف إلى دفع الابتكار والاستدامة، وتمكين المواهب المحلية، وتنمية سوق الحلال العالمي."
تحليل الإيرادات
أعلنت التنمية عن تحقيق إيرادات بقيمة 2,093.1 مليون ريال سعودي للعام 2023، بزيادة قدرها 21.2٪ على أساس سنوي، مرتفعًا من 1,727.0 مليون ريال سعودي. ويرجع ذلك إلى زيادة حجم المبيعات عبر خطوط الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز التغطية الجغرافية، وزيادة النشاط التسويقي، وتوسيع القنوات.
وارتفعت مبيعات الدواجن الطازجة، المساهم الأكبر في الإيرادات (83٪)، بنسبة 18٪ على أساس سنوي في السنة المالية 2023 لتصل إلى 1,726.9 مليون ريال سعودي من 1,462.9 مليون ريال سعودي العام الماضي. وجاء الأداء الإيجابي للقطاع نتيجة للنمو المستمر في حجم المبيعات بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من 456,000 طائر يوميًا كما في 31 ديسمبر 2022، إلى 500,000 طائر يوميًا كما في 31 ديسمبر 2023.
وارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة 18.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 278.1 مليون ريال سعودي من 234.5 مليون ريال سعودي، نتيجة للزيادة المستمرة في الطلب على منتجات ومعدات الصحة الحيوانية.
تضاعفت إيرادات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية قرابة الثلاث مرات لتصل إلى 88.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023، مقارنة بـ 29.6 مليون ريال سعودي في عام 2022. وخلال العام، افتتحت شركة التنمية 32 متجرًا لبوبايز® في المملكة، ليصل المجموع إلى 52 متجراً بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
تحليل قائمة الدخل
ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 22.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1,598.3 مليون ريال سعودي في عام 2023، من 1,306.9 مليون ريال سعودي في عام 2022، مما يرجع الى الزيادة في الطاقة الإنتاجية للدواجن الطازجة، وزيادة حجم المبيعات واضافة مطاعم جديدة لبوبايز خلال العام. وارتفع إجمالي الربح بنسبة 17.8٪ على أساس سنوي إلى 494.8 مليون ريال سعودي من 420.2 مليون ريال سعودي في عام 2022.
تحسنت الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18.5٪ لتصل إلى 261.1 مليون ريال سعودي في عام 2023، مقارنة بـ 220.3 مليون ريال سعودي في عام 2022، مدعومة بالأداء القوي للإيرادات.
ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة إلى 89.4 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 19.4٪ عن أرباح العام الماضي البالغة 74.9 مليون ريال سعودي. وأدى الاستخدام الأفضل للتمويل قصير الأجل إلى خفض تكاليف التمويل إلى 8.4 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي من 12.6 مليون ريال سعودي في عام 2022.
انخفض صافي الربح العائد لملاك الشركة بنسبة 59.3٪ إلى 75.9 مليون ريال سعودي في عام 2023، من 186.8 مليون ريال سعودي في 2022 والتي تضمنت حينها مكاسب لمرة واحدة بمبلغ 101.9 مليون ريال سعودي نتيجة الصفقة مع تايسون للأغذية.
تحليل قائمة المركز المالي
أنهت التنمية سنتها المالية بإجمالي 111 مليون ريال سعودي نقدًا وما في حكمه.
وارتفعت إجمالي القروض إلى 410.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023، من 308.4 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2022.
ارتفعت النفقات الرأسمالية من 160.5 مليون ريال سعودي في عام 2022 إلى 222.5 مليون ريال سعودي في عام 2023. ويتم توجيه النفقات الرأسمالية المخطط لها في السنوات الخمس المقبلة الى زيادة قدرات الانتاج الأولية وطحن الأعلاف وقدرات الفقاسات، بالإضافة إلى التوسع في عمليات الامتياز الغذائي، الأمر الذي سيمكن الشركة من اغتنام فرص النمو الجديدة. وتم تخصيص التزامات رأسمالية قدرها 140.8 مليون ريال سعودي لتوفير 40 طنًا إضافيا في الساعة إلى قدرات طحن الأعلاف، ورفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 13,500 طائرا في الساعة.
الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة
في عام 2023، أطلقت التنمية بنجاح تقريرها الأول للاستدامة بهدف تقديم إفصاحات ذات مغزى وقابلة للقياس للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين، حول أنشطتها البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتطبق التنمية نهجًا استراتيجيًا ومتكاملًا لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، معتمدة على مبدأ الريادة عن طريق نموذج "العطاء والكسب والاستدامة".
وقد أنشأت الشركة لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022، بدعم من لجنة متعددة الوظائف على مستوى الإدارة التنفيذية. ومع تعزيز هيكل الحوكمة، وضعنا اللمسات الأخيرة على خارطة طريق واستراتيجية الاستدامة للشركة، مع مجالات تركيز تتوافق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة في تقريرنا الأول للاستدامة.
وتتلخص رؤية في أن تكون الشركة العالمية الرائدة في مجال البروتين الصحي المستدام والحلال بحلول عام 2030، معتمدة في استراتيجيتها على ثلاثة أركان رئيسية هي: استدامة الناس، واستدامة الزراعة، واستدامة الكوكب.
وقد اعتمدت التنمية نهجًا لأهمية النسبية المزدوجة (double materiality) لتحديد استراتيجيتها للاستدامة، بهدف التركيز على مجالات المخاطر الهامة لضمان خلق تحقيق القيمة لكل من الشركة وأصحاب المصلحة. وبالنظر إلى المستقبل، نسعى إلى تعزيز حوكمة الاستدامة، وإحراز تقدم في أجندة تطوير موظفينا، وتحسين معايير رعاية الحيوان، وزيادة كفاءة استهلاك الموارد والمياه، والعمل نحو تحقيق الحياد الكربوني، وتوسيع نطاق التغليف المستدام.
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