مشروع THE RIG. يوقع مذكرة تفاهم مع الخطوط السعودية لدعم جهود السياحة المستدامة

(MENAFN
- PRM Global)
الرياض، المملكة العربية السعودية، 08 فبراير 2024: وقعت شركة تطوير منتزه النفط، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطورة لمشروع THE RIG. مذكرة تفاهم مع الخطوط السعودية بهدف إيجاد الفرص المشتركة وتطوير مجالات التعاون وتوفير الدعم الممكن فيما بين الطرفين.
تم توقيع المذكرة من قبل كل من المهندس رائد بن نعيم بخرجي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتزه النفط، والكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي في مدينة الرياض.
ستُسهم هذه المذكرة في تحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات عديدة مثل:
تطوير تجربة الزائر وخلق المبادرات التي من شأنها تعزيز حركة الزوار إلى المنطقة الشرقية.
التعاون في إطلاق وتبني وسائل نقل جوية حديثة للاستخدام في المسارات القصيرة مثل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العامودي.
مبادرات تُحد من مستويات انبعاثات الكربون وتدعم جهود الشركتين في مجال الاستدامة.
وقال المهندس رائد بخرجي: "تَستلهم وجهة THE RIG. طموحها من رؤية 2030 ومبادراتها لتطوير قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تكون من أبرز وجهات سياحة المغامرات، حيث ستقدم لزوارها مزيجاً من تجارب المغامرات غير المسبوقة. ومن المنتظر أن يعزز تعاوننا مع الخطوط السعودية من جودة وتميز عروضنا، وتوفير خيارات واسعة وسهلة للزوار للوصول إلى هذه الوجهة السياحية المميزة."
من جانبه، علق الكابتن إبراهيم الكشي قائلاً: "لأننا نسعى بأن نكون أجنحة رؤية السعودية 2030، نركز في الخطوط السعودية على تحديد أهدافنا بما يتماشى مع استراتيجية المملكة والرامية إلى جلب حوالي100 مليون زائر إلى المملكة العربية السعودية بحلول 2030. وسوف تنعكس مخرجات هذا التعاون بشكل إيجابي لتحقيق مستهدفات قطاع السفر والسياحة. كما نتطلع قدماً بالتعاون مع شركائنا، إلى الاستفادة من خبراتنا المشتركة لدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام في هذا القطاع."
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