ترقية شركة الاتصالات الكويتية (stc) إلى السوق الأول في بورصة الكويت

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 11 فبراير 2024:
اعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن ترقية الشركة رسمياً من السوق الرئيسي إلى السوق الأول في بورصة الكويت ابتداءً من 11 فبراير ، وذلك في خطوة مهمة للشركة ومساهميها بعد استيفائهالمعايير ومتطلبات السوق الأول. حيث استوفت stc متطلبات السيولة العالمية والقيمة السوقية وحجم التداول في المراجعة السنوية لبورصة الكويت لعام 2024، ليتم بذلك ترقيتها إلى السوق الأول.
في ضوء هذا الإنجاز الهام، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc المهندس مزيد بن ناصر الحربي:" أن الترقية تعكس المركز المالي القوي لــstc وثقة المستثمرين القوية في النموذج التشغيلي للشركة. وأعرب عن سعادته بترقية stc إلى السوق الأول باعتبار تلك الخطوة بمثابة مؤشر واضح على كفاءة توجهنا الاستراتيجي وطموحنا نحو الريادة، إلى جانب إبراز نقاط القوة التشغيلية التي نتمتع بها". وأشار الحربي: "على مدى السنوات الماضية، شهدت stc العديد من التحولات الجوهرية وعمليات استحواذ كبيرة مكنتها من أن تعزيز مكانتها ضمن أبرز مزودي خدمات الاتصالات والحلول الرقمية في الكويت وفي جميع أنحاء المنطقة".
وذكر الحربي: "يعد الانتقال إلى السوق الأول محركاً رئيسياً لاستراتيجية stc المؤسسية القائمة على النمو المستدام. فهو يعزز ظهورنا في المجتمع الاستثماري، ويساعد الشركة على جذب نطاقاً أوسع من المستثمرين المؤسسيين ويرفع مكانتنا في السوق المحلي. كما تعد هذه الترقية بمثابة شهادة على الثقة التي يضعها مستثمرونا فينا وعلى الأساس المتين الذي بنيناه مع المجتمع الاستثماري على مر السنين."
وأكد الحربي: "تحرص stc باستمرار على تقديم خدمات مبتكرة وأحدث الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين التحول الرقمي لعملائنا والمجتمعات التي نخدمها. وبالنظر إلى المستقبل، تلتزم stc بإثراء حياة عملائها وتوفير قيمة مضافة لمساهميها. وفي خطوة نحو العصر الرقمي الجديد، تكمن أولويتنا في مواصلة الاستثمار في التقنيات المتطورة والتوسع في عروض خدماتنا، كما نلتزم بالمحافظة على مكانتنا الرائدة في قطاع الاتصالات ولعب دور محوري في نمو الاقتصاد الكويتي".
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