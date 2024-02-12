لمواكبة حقبة الذكاء الاصطناعي: إطلاق أدوات جديدة لحماية التطبيقات

(MENAFN
- Wallis Public Relations)
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 فبراير 2024: ضمن إطار فعاليات مؤتمر (AppWorld) العالمي، الحدث الرائد في مجال أمن وتنفيذ التطبيقات، أعلنت شركة F5 عن أدوات جديدة لحماية التطبيقات تقلّل من مستويات التعقيد المرتبطة بحماية ودعم العدد الهائل والمتنامي من التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والتي تحتل موقعاً محورياً في قلب التجربة الرقمية.
ومع تسارع نمو التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات التي تربطها بسبب الذكاء الاصطناعي، كشفت F5 عن أدوات جديدة لاختبار رموز واجهة برمجة التطبيقات (API Code Testing) وتحليلات القياس عن بعد (Telemetry Analysis) في منصة F5 للخدمات السحابية الموزعة ما سيسهم في توفير أكثر حلول القطاع شمولاً في مجال أمن واجهة برمجية التطبيقات والمتوافق مع الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت F5 بأنها ستنشر الذكاء الاصطناعي في كامل محفظة حلولها، وتعزيزها بقدرات رقمية ستساعد العملاء على حماية أنفسهم من التهديدات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع قيامها في ذات الوقت بتسهيل ضمان وإدارة بيئات التطبيقات متعددة السحابة.
وقال فرانسوا لوكوه دونو، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة F5: "تواجه الشركات حالياً مستويات مرهقة من التعقيد ومشهد تهديدات إلكترونية دائم التغير. كما تزيد الضغوطات الناتجة عن الحاجة إلى ضمان أمن خدمات الذكاء الاصطناعي وتقديمها من مستويات التعقيد هذه، ما يجعل فرق الأمن الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات في موقف ضعيف. وتكمن مهمتنا الأساسية في تقديم حلول تقلل إلى حد كبير من مستويات التعقيد هذه، ما يتيح لعملائنا التركيز على المهمة الأكثر أهمية بالنسبة إليهم وهي أعمالهم الأساسية. وتضمن القدرات الجديدة التي نقدمها استعداد عملائنا لتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتسهيل قيامهم بحماية ودعم كل تطبيق وكل واجهة برمجة تطبيقات ومن أي مكان".
ويُظهر تقرير "استراتيجية حالة التطبيقات 2024" الصادر عن شركة F5 أن 88% من المؤسسات تقوم بنشر التطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات في المواقع المختلفة. هذا وأصبحت الشركات الآن مدركة لحقيقة عدم وجود سحابة واحدة مثالية لكل التطبيقات، إذ تتيح السحابات الهجينة والمتعددة المرونة اللازمة لتقديم تجربة رقمية عصرية تلبي التوقعات المرتفعة جداً للمستخدمين.
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