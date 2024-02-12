إبسون تتحول إلى استهلاك الطاقة الكهربائية المتجددة بنسبة 100% في جميع مواقع المجموعة حول العالم

(MENAFN
- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 فبراير 2024 – أعلنت شركة "سيكو إبسون" (رمزها في بورصة طوكيو: 6724، "Epson") أنها تحولّت بالكامل إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توفير الطاقة الكهربائية في جميع المواقع التابعة لمجموعة إبسون حول العالم1 اعتباراً من ديسمبر 2023. ومع هذا الإنجاز فقد أصبحت إبسون أول2 شركة في قطاع التصنيع المحلي تقوم باستكمال التحول إلى الطاقة الكهربائية المتجددة في جميع مواقعها حول العالم ومن ضمنها اليابان. وتستهلك مجموعة إبسون نحو 876 غيغاوات ساعة3 من الطاقة الكهربائية سنوياً، وتتوقع المجموعة تحقيق انخفاض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها بنحو 400,000 طن وذلك من خلال استخدام المصادر المتجددة لتلبية هذا الطلب.
وكانت إبسون قد أعلنت في وقت سابق التزامها بأن تصبح شركة "سالبة للكربون" وخالية من المصادر المستخرجة من باطن الأرض4 بما يتوافق مع رؤيتها البيئية 2050. ويعد استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة من العناصر الرئيسية التي يمكن من خلالها لشركة إبسون تحقيق هدفها بخفض انبعاثات الكربون. وتماشياً مع ذلك، فقد أعلنت إبسون في مارس 2021 أنها ستتحول إلى طاقة كهربائية مولدة من مصادر متجددة بنسبة 100% وذلك لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية في جميع المواقع التابعة لمجموعة إبسون1 حول العالم بحلول عام 2023. وكانت الشركة قد استكملت التحول في اليابان في شهر نوفمبر 2021، فيما تم استكمال التحول إلى الطاقة الكهربائية المتجددة عالمياً في ديسمبر 2023 وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد.
وبالإضافة إلى اعتماد مصادر طاقة كهربائية متجددة، ستعمل إبسون على تعزيز تبنيها للطاقة المتجددة ومن ضمن ذلك توليد الطاقة الخاصة بها عبر دعم تطوير مصادر طاقة عبر التوليد المشترك5، كما ستقوم بخفض مقدار الطاقة الخاصة بعمليات الإنتاج والمنتجات، وستعمل على اعتماد تطويرات إضافية في مجال تدوير المصادر من أجل تحقيق هدفها المتمثل بأن تصبح شركة "سالبة للكربون".
الخطوات التي تم اتخاذها للتحول إلى طاقة كهربائية متجددة بنسبة 100% في جميع مواقع مجموعة إبسون1
مارس 2021: الإعلان عن الالتزام بالتحول إلى طاقة كهربائية متجددة في جميع مواقعها.
أبريل 2021: استكمال التحول في جميع المواقع المحلية في محافظة ناغانو في اليابان.
نوفمبر 2021: استكمال التحول في جميع المواقع باليابان.
ديسمبر 2023: استكمال التحول في جميع المواقع العالمية.
وبهذه المناسبة، قال ياسونوري أغاوا، الرئيس العالمي: "لقد تبنت إبسون على مدى ثمانية عقود نهجاً استباقياً للعمل المناخي، والتزمت بتعهد مؤسسي الشركة بالمحافظة على نظافة البيئة في بحيرة سوا المجاورة، كما أصبحت أول شركة في العالم تُلغي مركّبات الكربون الكلورية الفلورية (CFCs) من عمليات إنتاجها. ونحن مسرورون الآن باستكمالنا الناجح للتحول إلى طاقة كهربائية متجددة بنسبة 100% في جميع المواقع التابعة لمجموعة إبسون وذلك خلال فترة وجيزة بلغت عامين و10 أشهر منذ إعلاننا عن هذا الالتزام في عام 2021. ولن يسهم هذا الأمر في تحقيق أهدافنا فحسب، ولكنه سيساعد أيضاً في تسهيل اعتماد الطاقة الكهربائية المتجددة على نطاق أوسع في المجتمع وذلك من خلال نشر الوعي حول أهمية المسألة. يعد هدف تحقيق الاستدامة الاجتماعية وجهتنا الرئيسية، والذي على الرغم من الصعوبات التي تنطوي عليه إلا أننا عازمون على بذل الجهود في هذا السياق بروح من الإبداع والتحدي".
1 باستثناء بعض مواقع البيع التي لا يمكن فيها تحديد كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة.
2 بين الشركات اليابانية التي انضمت إلى مبادرة الطاقة المتجددة RE100. حالياً وحتى تاريخ 9 يناير 2024 بحسب البحث الذي أجرته إبسون.
3 نتائج العام المالي 2022 المنتهي في مارس 2023. وتتضمن الطاقة الكهربائية المنتجة عبر أنظمة التوليد المشترك (CGS) والطاقة الكهربائية المولدة من القطاع الخاص.
4 خالية من المصادر غير المتجددة مثل النفط والمعادن.
5 مشروع لتوسيع استخدام الطاقة الكهربائية المتجددة في محافظة ناغانو.
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