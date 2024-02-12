بلدية دبي تطرح باقة تذاكر كبار الشخصيات لزيارة برواز دبي

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 فبراير 2024،
أعلنت بلدية دبي عن طرحها باقة تذاكر كبار الشخصيات المخصصة لزيارة برواز دبي، أحد أشهر المعالم المعمارية في الإمارة، حيث تتيح التذكرة البالغ سعرها 300 درهم لحامليها مجموعة من الامتيازات التي توفر لهم فرصة الاستمتاع بجولة فريدة في برواز دبي.
وأشار أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، إلى أن باقة تذاكر كبار الشخصيات لبرواز دبي، تستكمل خطط البلدية في توفير مرافق جاذبة ومتكاملة تتمتع بأفضل الخدمات والمقومات التي تتيح لسكان الإمارة والسياح خوض تجربة ترفيهية شاملة، تحقق سعادتهم وتضمن رفاهيتهم، وذلك لحرص البلدية على توفير خدمات رائدة ترتقي بجَودة الحياة، وتعزز جاذبية الإمارة سياحياً وترفيهياً.
وقال الزرعوني: "تتيح التذكرة عدداً من التسهيلات والامتيازات لحامليها من أبرزها، حجز موقف سيارة خاص، وضمان المرور السريع عبر بوابة خاصة، فضلاً عن توفير مرشد خاص يستعرض للزوار أبرز الحقائق والمعلومات عن البرواز والمناطق التي يُطّل عليها".
يُذكر أن برواز دبي افتُتح في يناير من العام 2018، ضمن منطقة زعبيل، ووصل عدد زواره حتى الآن إلى أكثر من 5.5 مليون زائر، حيث يُعدّ معلماً ثقافياً وصرحاً بارزاً يؤطر المشاهد والإطلالات على دبي القديمة والحديثة، ليربط ماضي الإمارة العريق بحاضرها المزدهر.
ويصل ارتفاع البرواز إلى 150 متراً وعرضه 93 متراً، حيث استوحيت قياساته من "النسبة الذهبية" وهي 1.618، واستخدم في إنشائه أكثر من 9,900 متر مكعب من الاسمنت المعزز ونحو 2,000 طن من الفولاذ الصلب، إلى جانب 2,900 متر مربع من ألواح الزجاج الرقائقي. كما يُغطى بأكثر من 15,000 متراً مربعاً من الكسوة الذهبية المصنوعة من ورق الفولاذ المقاوم للصدأ عليها دوائر مستوحاة في شكلها من شعار إكسبو 2020.
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