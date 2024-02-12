«إحنا أتضحك علينا».. براءة محمد صلاح من التُهم الموجهة إليه

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، توجيه اعتذارات عدة من جانب الجماهير المصرية، لقائد الفراعنة ونجم ليفربول محمد صلاح، بعد الاتهامات التي وجهت إليه بالتهرب من معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار.

وشهدت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي انتهت مؤخرًا بتتويج كوت ديفوار، أحداث لم يكن يحلم بها محمد صلاح، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص، وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات، حقق منتخب مصر تعادلاً آخرا بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، أن إصابة صلاح ستحتاج إلى 10 أيام قبل العودة من جديد للمشاركة في المباريات، وبناء على ذلك تواصل مسؤولو ليفربول مع نظائرهم في منتخب مصر، وطلبوا عودة صلاح إلى إنجلترا لتلقي العلاج، على أن يعود حال تأهل مصر إلى دور الـ 8، وبالفعل سافر صلاح، وغاب عن مواجهتي الرأس الأخضر في ختام المجموعات، ثم الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16، التي ودع بعدها الفراعنة منافسات البطولة.

وجاءت ردود الأفعال قاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، واتهمته بالهروب من معسكر منتخب مصر، وكانت ترى أنه من الأفضل استمراره حتى إذا كان مصابًا لدوره القيادي كونه حاملاً للشارة، فئة أخرى من المنتقدين لصلاح أكدوا أنه منذ لحظة خروج اللاعب من مباراة غانا، بدأ زملاؤه في تقديم أداء قوي، عقب تحررهم من الضغوطات، بحسب وصفهم.

ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى واحد من أفضل لاعبي العالم، إلا أنه سرعان ما عاد معظم المنتقدين عن آرائهم السابقة، وقدموا اعتذارهم لصلاح على الملأ، مؤكدين إن الأيام أثبتت براءته خاصة إنه لم يشارك مع ليفربول حتى الآن، منذ عودته إلى إنجلترا، ما يعني أن إصابته بالفعل كانت صعبة.

ووجه أحد الأشخاص رسالة طويلة لصلاح، عبر "فيس بوك" تحدث فيها بلسان المنتقدين، موجهًا اعتذاره للاعب عن سوء الفهم الذي حدث، وجاءت رسالته كالتالي بـ "اللهجة العامية": "نهائي أمم إفريقيا انتهى، ومحمد صلاح مازال خارج القائمة في ليفربول".

وتابع: "بعد ما العبد لله وشريحة كبيرة معايا قمنا بتوجيه اتهامات لصلاح بالتهرب، لكن الحقيقة إحنا أتضحك علينا في تشخيص الجهاز الطبي لمنتخب مصر أو بيان الاتحاد نفسه، لأن البيان الرسمي لإصابة صلاح بين إنه سيصبح جاهزًا من دور الـ 8 ومحتاج يتعالج في إنجلترا، الناس استنتجت إنه متهرب وبناء عليه أكل الطريحة من السوشيال ميديا، أصل لما تطلع تقول صلاح هيبقى جاهز في دور الـ8 ونلاقيه لحد دلوقتي لسه مصاب، يبقى أنت مش شايف شغلك ومش عارف تبعيات تشخيصك أو مكنتش صادق من البداية، وكلوب فضحك لأنه إنسان ذو ضمير خايف على نجم فريقه أكتر منك سواء شكله قدام الميديا أو سواء حالة إصابته".

وتابع: "أتقالنا صلاح محتاج يسافر إنجلترا عشان إصابة محتاجة تتعالج في 10 أيام حسب تشخصيك، يبقى طبيعي الناس تنتقد اللاعب لأن الحالة الوحيدة اللي تسيب فيها البطولة وتسافر هي لو إصابتك هتحتاج مدة زمنية أطول من البطولة نفسها، لكن اللي أتقال إنها 10 أيام بس، وأتضح إنها هتتعالج في مدة أطول فعلاً، أنت عارف أنت عملت إيه، أنت شخصت إصابة صلاح غلط وأتضح إنه محتاج فترة علاج تتخطى البطولة نفسها، أو عارف التشخيص الحقيقي إنه هيغيب لآخر البطولة وضحكت علينا وفهمتنا إنه هيبقى جاهز في دور الـ 8، وسلمته تسليم أهالي للسوشيال ميديا تتهمه إنه متهرب وتغسله غسلة مأخدهاش في حياته، لبستنا في بعض من الآخر، أنت متخيل كام واحد هاجم صلاح بسبب معلومة غلط؟! ده إلا إذا مكنش الأسوأ حصل وكنت عارف إنها إصابة طويلة وكذبت على الميديا، يعني نهاية القصة والحكاية محمد صلاح طلع مصاب فعلاً إصابة صعبة ومكملة معاه أسبوع كمان على الأقل عشان يبقى جاهز، وكان صعب فعلاً يقعد في كوت ديفوار وطبيعي يرجع إنجلترا للعلاج والتأهيل، وأن الناس إتباع لها أنه هيبقى جاهز في دور الـ 8 وكحد أقصى نصف النهائي وبناء عليه تم انتقاده".

وأتم: "أنا بهذا الشأن والجزئية دي، واجب عليا اعتذر لصلاح، اتضح إني انتقدته على معلومة غير صحيحة المفروض إنها خارجة من مصدر رسمي، لأني لو معتذرتش أبقى مضلل، مبقاش عندنا حتى القدرة نكون صادقين في المعلومة اللي بنقولها ونكون عارفين تباعتها، والله أعلم إيه النوايا!، صلاح كان خارج مباراة بيرنلي وغيابه ممكن يمتد إلى مباراة برينتفورد يوم 17 فبراير".

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