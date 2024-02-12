تشافي: لا يمكننا الفشل بعد الآن ولكن من الصعب التتويج بـ «الليغا»

برَّر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تعادل فريقه 3-3 أمام غرناطة، أمس الأحد، ضمن الجولة 24 من منافسات الليغا، في معقل البلوغرانا مونتغويك.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد ارتكبنا أخطاء لا يمكن السماح بها، وأثرت علينا مرة أخرى، لا يمكننا أن نفشل بعد الآن".

وأضاف: "الأخطاء الدفاعية تقتلنا وأثرت علينا هذا الموسم، من الصعب جدًا الفوز بالليغا خاصة بعد اليوم، الفارق كبير لكنه لا يزال غير مستحيل".

وتابع: "يجب تهنئة غرناطة ومدربهم على الأسلوب المكثف للغاية. بشكل عام كانت لدينا فرص لجعل النتيجة (2-0)، لكن غرناطة قام بعمل جيد، ليفاندوفسكي كاد أن يسجل الهدف الثاني وينهي المباراة، لكن هونجلا شتتها من على خط المرمى، وكانت فرصة ستغير كل شيء".

ونوه: "كان علينا أن نخوض المباراة بتركيز منذ الدقيقة الأولى، وعملنا على الجوانب الدفاعية هذا الأسبوع، لكن حدثت الأخطاء مرة أخرى".

وأتم تشافي: "حصدنا 7 نقاط من أصل 9 منذ أن أعلنت قرار رحيلي، وأعتقد أنه أمر جيد؛ حيث نصنع الفرص لكننا نرتكب الأخطاء، وتحدثت مع لابورتا عقب المباراة ورأيته متفائلاً كما هو الحال دائمًا".

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز 19.

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