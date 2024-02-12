اتحاد الكرة المصري يبرئ حازم إمام من تهمة فيتوريا.. ويهاجم كلوب

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تمسك البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، بحصوله على الشرط الجزائي عقب إقالته بسبب سوء النتائج.



وقال أبو الوفا في تصريحات تليفزيونية: "كانت هناك جلسة بين وليد العطار وروى فيتوريا لمناقشة الشرط الجزائي، البرتغالي طلب أن يكون الحديث مع المحامي الخاص به، لذلك فالأمور ستسير في نصابها القانوني، وفيتوريا سيحصل على حقه الطبيعي".



وأضاف: "البعض اتهم حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد بأنه من تمسك بتعيين فيتوريا، وهذا غير صحيح، حيث إنه عرض على الاتحاد مجموعة من السير الذاتية وصلت إلى 10 مدربين، وفاضلنا بينهم حتى تم الاتفاق على فيتوريا".



وتابع: "يجب استمرار حازم إمام في منصبه كمشرف على المنتخب الأول، حيث إنه حلقة الوصل بين المنتخب ومجلس الإدارة، وليست لدي معلومة بشأن اعتذاره عن هذا التكليف".



وأكمل: "تعاقد المدرب الجديد حسام حسن مستمر حتى كأس العالم 2026، وأمامنا تحديات كبيرة، واتحاد الكرة جزء من الشعب المصري، ونريد دائمًا منتخبنا أفضل".



وعن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا أثناء بطولة كأس أمم إفريقيا بعد إصابته، قال: "يورغن كلوب مدرب ليفربول هو من أحدث بلبلة بحديثه المبكر لوسائل الإعلام، واتحاد الكرة يقدر قيمة محمد صلاح، كما أن محمد الشناوي حارس المرمى سافر مثلما فعل صلاح، ولم يتم انتقاده".

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن إصابة صلاح بعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا، وأكد أن الإصابة ستبعده عن المباريات لمدة 10 أيام فقط، لكن منذ 19 يناير الماضي، مازال صلاح مصابًا ويخضع لعمليات التأهيل والتعافي.

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