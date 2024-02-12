برشلونة يخرج عن المألوف ويستهدف مدرب مدريدي لخلافة تشافي

يسعى نادي برشلونة للتوقيع مع أحد المدربين، المنتمين إلى الغريم التقليدي ريال مدريد، خلال الصيف المقبل، بعدما أعلن تشافي هيرنانديز رحيله بشكل رسمي عن تدريب البرسا نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يسعون للتعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، ونجم ريال مدريد السابق.

وجاء في تقرير الصحيفة، أن تشابي نجل لاعب تاريخي للبارسا، وهو بيريكو ألونسو، كما أنه يتمتع بتقدير كبير في ألمانيا، بفضل قيادة ليفركوزن لصدارة البوندسليغا دون خسارة حتى الآن.

ونوهت: "برشلونة يبحث عن مدربه الجديد في ألمانيا، ولذلك تم ذكر أسماء مثل كلوب وفليك وتوخيل وناغلسمان ولوف، لكن ألونسو يحظى بإعجاب متزايد داخل البارسا".

ويرى مسؤولو برشلونة أن أسلوب ألونسو مناسب لما يريدون تطبيقه في الفريق الكتالوني، ويسعون إلى التحرك للتعاقد معه قبل الآخرين، وأوضحت الصحيفة أن ألونسو ارتبط بقيادة ريال مدريد وليفربول، لكن الميرنغي جدد عقد أنشيلوتي، لذا فإن الريدز يمثل الخطر الأكبر على برشلونة.

وأتمت الصحيفة، إن ألونسو لديه ذكريات مرتبطة ببرشلونة، بسبب أنه عاش طفولته في كتالونيا، حيث كان يعيش أولاً في برشلونة ثم انتقل إلى ساباديل، حيث لعب والده هناك أيضًا.

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