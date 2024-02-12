«طيران الإمارات» راعياً لمنتخبات الإمارات للرجبي

أعلن اتحاد الإمارات للرجبي عن استمرار طيران الإمارات راعياً أساسياً للمنتخبات الوطنية رجال وسيدات فئتي الخمسة عشر والسباعي للرجبي، وكلاً من برنامجي شاهين والمها الإماراتيين، وتمتد الشراكة لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد يضع خلالها اتحاد الرجبي شعار «Fly Better» على أطقم المنتخبات الوطنية وفريقي شاهين والمها الإماراتيين وحتى عام 2026.

وقال محمد الزعابي، الأمين العام للرجبي الإماراتي: «سعداء جداً بهذه الشراكة وانضمام طيران الإمارات لأسرة الرجبي الإماراتي راعياً لمنتخباتنا الوطنية للرجال والسيدات وبرامج التطوير الإماراتي لكل من فريقي شاهين للرجال والمها للسيدات، لتستمر بذلك نجاحات اتحاد الرجبي الإماراتي في توفير أفضل وأعرق خدمات الطيران لأبناء الرجبي الإماراتي».

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول للاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في مجموعة الإمارات «وجود طيران الإمارات كراع أساسي لتطوير الرجبي الإماراتي ينبع من الأساس في تعزيز الدور الرئيسي الذي تلعبه طيران الإمارات في إبراز أوجه التعاون لإفادة المجتمعات الرياضية بشكل مباشر أو غير مباشر، واليوم نتشارك مع اتحاد الإمارات للرجبي في تحقيق رؤيتنا المجتمعية والرياضية».

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