Monday, 12 February 2024 02:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«طيران الإمارات» راعياً لمنتخبات الإمارات للرجبي

2/12/2024 5:31:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الإمارات للرجبي عن استمرار طيران الإمارات راعياً أساسياً للمنتخبات الوطنية رجال وسيدات فئتي الخمسة عشر والسباعي للرجبي، وكلاً من برنامجي شاهين والمها الإماراتيين، وتمتد الشراكة لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد يضع خلالها اتحاد الرجبي شعار «Fly Better» على أطقم المنتخبات الوطنية وفريقي شاهين والمها الإماراتيين وحتى عام 2026.

وقال محمد الزعابي، الأمين العام للرجبي الإماراتي: «سعداء جداً بهذه الشراكة وانضمام طيران الإمارات لأسرة الرجبي الإماراتي راعياً لمنتخباتنا الوطنية للرجال والسيدات وبرامج التطوير الإماراتي لكل من فريقي شاهين للرجال والمها للسيدات، لتستمر بذلك نجاحات اتحاد الرجبي الإماراتي في توفير أفضل وأعرق خدمات الطيران لأبناء الرجبي الإماراتي».

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول للاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في مجموعة الإمارات «وجود طيران الإمارات كراع أساسي لتطوير الرجبي الإماراتي ينبع من الأساس في تعزيز الدور الرئيسي الذي تلعبه طيران الإمارات في إبراز أوجه التعاون لإفادة المجتمعات الرياضية بشكل مباشر أو غير مباشر، واليوم نتشارك مع اتحاد الإمارات للرجبي في تحقيق رؤيتنا المجتمعية والرياضية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12022024000110011019ID1107840665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث