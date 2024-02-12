ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 28340 شخصاً منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28340 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن 164 شخصا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد المصابين منذ بدء الحرب 67984 جريحا.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز