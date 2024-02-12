ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 28340 شخصاً منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28340 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة إن 164 شخصا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد المصابين منذ بدء الحرب 67984 جريحا.
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