محكمة تأمر السلطات الهولندية بوقف تسليم إسرائيل قطع غيار لطائرات اف-35

قضت محكمة هولندية الاثنين بعدما نظرت في طلب تقدّمت به منظمات حقوقية، أنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل هذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي التي ترتكبها الدولة العبرية في حربها ضد حماس.





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