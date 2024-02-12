محكمة تأمر السلطات الهولندية بوقف تسليم إسرائيل قطع غيار لطائرات اف-35

(MENAFN
- Al-Bayan)
قضت محكمة هولندية الاثنين بعدما نظرت في طلب تقدّمت به منظمات حقوقية، أنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.
وأشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل هذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي التي ترتكبها الدولة العبرية في حربها ضد حماس.
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