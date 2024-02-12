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محكمة تأمر السلطات الهولندية بوقف تسليم إسرائيل قطع غيار لطائرات اف-35

2/12/2024 5:31:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضت محكمة هولندية الاثنين بعدما نظرت في طلب تقدّمت به منظمات حقوقية، أنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل هذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي التي ترتكبها الدولة العبرية في حربها ضد حماس.


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