100 مليون دولار تسهيلات ائتمانية لتصدير سلع الطاقة من الإمارات إلى الأسواق العالمية

وقع مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شريكيه المصرفيين الاستراتيجيين بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، اتفاقية تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لصالح شركة بي جي إن لتجارة الطاقة والسلع، وذلك بهدف تسهيل تصدير سلع الطاقة من الإمارات إلى الأسواق العالمية.

ووقع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة. ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة بي جي إن؛ وآصف كرملي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الدولية للشركات في بنك أبوظبي التجاري؛ وجويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق.

وشهد حفل التوقيع محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، وعبد الله الشامسي، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري؛ إلى جانب عدد من المسؤولين في البنوك الشريكة.

وقال محمد سيف السويدي: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتنمية قطاع الصادرات في الإمارات من خلال الجهود المشتركة مع البنوك المحلية، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، مما يعزز من قدرة الشركات الإماراتية للوصول لمختلف أسواق العالم، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يؤمن بضرورة عقد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة، كما يشكّل تعاوننا مع شركة بي جي إن جزءاً من سعينا لخلق الفرص للمؤسسات التي تقدّم مساهمة مهمة لاقتصادنا الوطني».

وسلط الضوء على آفاق قطاع الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات، معتبراً أن الارتقاء بمستويات الصادرات في قطاع الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى حد كبير.

وقال يانك لوس، المدير المالي لشركة بي جي إن: «يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، وبنكي أبوظبي التجاري والمشرق، وهي من البنوك الرائدة في الإمارات، والتي تسهم في دعم الصادرات الوطنية من السلع الاستراتيجية في قطاع الطاقة لتسهيل وصولها للأسواق العالمية،» مشيراً إلى أن التسهيلات الائتمانية تهدف إلى دعم شركة بي جي إن، كما أنها ستعمل على تحقيق النمو المستدام والتوسع والتطور في أنشطتها التجارية من السلع حول العالم، إضافة إلى أن هذه التسهيلات التي تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار ستعزز قيمة السيولة المالية وتدعم مكانة الشركة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا.

وقال عبدالله الشامسي: «هذه المبادرة تسهم في توفير حلول تمويلية تدعم توسيع نطاق تجارة السلع لشركة بي جي إن على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن تمويل السلع الأساسية لدى بنك أبوظبي التجاري شهد نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الأربع الماضية؛ ويتطلع البنك إلى هذه المبادرة لتعميق شراكته مع مكتب أبوظبي للصادرات، مما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة».

وقال جويل فان دوسن:«يسعدنا في «المشرق» أن نسهم في دعم شركة بي جي إن للتوسع في دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة الهادفة إلى تقديم التسهيلات الائتمانية، وهي الأولى من نوعها، لدعم أنشطة الشركة في المنطقة. كما أننا فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات ودعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في التجارة والطاقة والسلع».





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