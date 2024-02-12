«دبي للسلع المتعددة» يستعد لإطلاق مركز الذكاء الاصطناعي مع «كيو إكس لاب»



أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إبرام شراكة مع «كيو إكس لاب»، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، استعداداً لإطلاق مركز الذكاء الاصطناعي التابع للمركز المقرر تدشينه خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وتوفر شركة الذكاء الاصطناعي «كيو إكس لاب»، بالاعتماد على منصّتها المتطوّرة «اسأل كيو إكس» (Ask Qx)، حلول ذكاء اصطناعي هجينة يمكن دمجها في تعزيز الخدمات، مثل خدمات الدردشة الإلكترونية، كما يمكن توظيفها في تمكين الشركات والأفراد من تعزيز مستويات الإنتاج. وتقدم منصّة «اسأل كيو إكس» بنية خوارزمية عصبية متقدمة قادرة على تطوير المنتجات والخدمات بشكل غير مسبوق، حيث تتيح بنية رقمية قادرة على تمكين الشركات من ترشيد تكاليف طاقة الحوسبة الإجمالية وتعزيز إمكانات أمن المنظومة الأساسية والحماية ضد اختراقات وانتهاكات البيانات المحتملة. ومن خلال هذه المنصّة، تسعى شركة «كيو إكس لاب» إلى تعزيز مكانتها كأول شركة متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الهجينة عالمياً لديها القدرة على الوصول إلى 372 مليار معلمة والاستفادة منها.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «استطاعت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في غضون فترة قصيرة، أن تؤكد قدراتها المذهلة باعتبارها قوّة محورية تعيد رسم ملامح قطاع الأعمال والشركات، ورغم ذلك لم نستفد حتى الآن سوى جزء ضئيل من إمكاناتها المهولة. وبينما نستعد لتدشين مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، يسرّنا التعاون مع شركة (كيو إكس لاب)، والتي ستقدم عبر منصّتها الفريدة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وبنيتها الخوارزمية العصبية المتطوّرة دعماً شاملاً للمركز وشركاته المُسجلة، حيث ستوفر لنا فرصاً غير مسبوقة لتعزيز كفاءة الأعمال والنهوض بمستويات الإنتاج إلى آفاق جديدة بموازاة تعزيز أمن منظومتنا الأساسية. وهذه الشراكة ما هي إلا نموذج واحد من المبادرات المبتكرة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، مما يؤكد مرة أخرى مكانة دبي الرائدة باعتبارها أحد أبرز مراكز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً».

وقال تيلاكراج بارمار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيو إكس لاب»: «على الرغم من حجم الاستثمارات الضخمة في أبحاث وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه الجهود لا تُعد سوى مجرد البداية نحو إحداث تحوّل جذري في حياتنا وأعمالنا – على المستويين المهني والشخصي. ونحن سعداء بتقديم حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي لمركز دبي للسلع المتعددة ومجتمع أعماله الذي يضم اليوم أكثر من 24 ألف شركة مسجلة، مما سيعزز مكانة دبي في طليعة أبحاث وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي».

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد طوّر مجموعة واسعة من المراكز والمبادرات المرتكزة إلى الابتكار بهدف ترسيخ مكانة دبي كقوة دافعة في تطوير واستخدام الجيل القادم من التقنيات والصناعات. واليوم، يضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 600 شركة، مما يجعله أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات web3 والبلوك تشين على مستوى المنطقة. في حين نجح مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، منذ تدشينه في عام 2023، في جذب أكثر من 100 شركة متخصصة في التطوير والإنتاج وكذلك فرق الألعاب الرياضية الإلكترونية ومهندسي تطوير الحلول البرمجية، معززاً بذلك مكانة دبي مركزاً للتجارب الترفيهية الغامرة.

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