«دبي المالي العالمي» يطلق برنامج «استدامة نجاح الشركات العائلية»

يتعاون مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي مع «كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» ‏لتقديم برنامج التعليم التنفيذي «استدامة نجاح الشركات العائلية» الأول من نوعه في دبي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف تزويد الشركات العائلية في المركز والمنطقة عموماً بتعليم أكاديمي عالمي المستوى لدعم نجاح الشركات العائلية عبر الأجيال.

ويقدم البرنامج الجديد رؤى ووجهات نظر جديدة لمساعدة الشركات العائلية على تحقيق المزيد من النمو في دبي وخارجها. ويستعرض البرنامج الفرص والتحديات والتوجهات والاستراتيجيات الضرورية للنجاح في قيادة الشركات العائلية عبر أجيال متعددة. وسيحصل المشاركون على شهادة (كلية سلون للإدارة) بمجرد إكمالهم البرنامج.

وقال جون ديفيس، مدير هيئة التدريس في (كلية سلون للإدارة): «لا شك أن المشهد العالمي المتغير اليوم يتطلب من أصحاب الشركات العائلية تبني رؤى جديدة لمفهوم الإشراف الجيد على هذه الشركات، ذلك أن النظرة التقليدية للإشراف والتي تمثلت برعاية مصالح الشركة وتمريرها من جيل لآخر لم تعد مناسبة لعالم اليوم، وأصبح النموذج الجديد لنجاح الشركات العائلية قائماً على بناء مؤسسة مرنة في مواجهة تحديات المستقبل وتوفر أنواعاً متعددة من القيم الهادفة بما ينسجم مع أولويات الشركات العائلية.

فرص

وقال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي:«يشكل مركز دبي المالي العالمي - ودبي عموماً - مركزاً مثالياً لازدهار الشركات العائلية لما يتمتع به من منظومة أعمال ديناميكية، وموقع استراتيجي، والتزامه الراسخ بتبني الابتكار؛ مما يوفر مزيجاً فريداً من الفرص العالمية والبيئة الاستثمارية المواتية لدعم نمو ونجاح الشركات العائلية. ويسرنا أن نتيح لأعضاء مركز الثروات العائلية في المركز والشركات العائلية عموماً فرصة الوصول إلى أحدث المناهج الأكاديمية حول (استدامة نجاح الشركات العائلية) بالتعاون مع «كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي، حيث يساعد هذا البرنامج الشركات العائلية على الارتقاء بمهارات قادتها لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات بما يدعم مسيرة نموها في المنطقة والعالم».

ويأتي هذا التعاون عقب سلسلة من المبادرات التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لضمان استمرار الشركات العائلية في الابتكار والازدهار وضمان التعاقب الناجح لإداراتها.

يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي أطلق مركز الثروات العائلية في مارس 2023، وهو أول مركز مالي في العالم يوفر هذا النوع من الدعم للشركات العائلية ضمن توقعات لنقل هذه الشركات لأصول تُقدر قيمتها بنحو 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) إلى الجيل المقبل في الشرق الأوسط خلال الأعوام العشرة القادمة. ويقدم مركز الثروات العائلية كذلك خدمات شاملة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم للشركات العائلية التي تتمتع برؤية طويلة المدى وطموحات عالمية. علاوةً على ذلك، أصدر مركز دبي المالي العالمي في فبراير 2023 لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظمة لعمل الشركات العائلية في المركز بهدف توفير خدمات الدعم المخصصة لاستمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال ومختلف المناطق الجغرافية.

قواعد

وتوفر لائحة القواعد الجديدة إرشادات شاملة لآلية عمل الشركات العائلية والتي تمتلك أصولاً وتدير أعمالها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وذلك عبر دعم عملية إدارة المسائل المتعلقة في إجراءات الميراث وانتقال المُلكية والثروة من جيل لآخر. وتمت صياغة هذه اللوائح للاستفادة من الهيكلة التنظيمية للشركات العائلية المعتمدة في المناطق الحرة كمركز دبي المالي العالمي، والسلطة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لعام 2022 بشأن الشركات العائلية الإماراتية، لتحديد سجل خاص بالشركات العائلية للاطلاع على المُتطلبات والمزايا المقدمة للشركات العائلية والواقعة ضمن إطار قانون الشركات العائلية الإماراتية.

ويتمحور برنامج التعليم التنفيذي الجديد حول 6 ركائز أساسية هي: الرؤية المستقبلية، وإدارة الاضطرابات، والحوكمة، والمواهب، وتعاقب الإدارة، وتحقيق النجاح عبر الأجيال. وتتوافق هذه المبادرة مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم الشركات العائلية التي تواصل المساهمة في الاقتصاد الوطني. وتشير التقديرات إلى أن 20% فقط من الشركات العائلية يديرها الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي من الضروري تزويد الجيل القادم من قادة هذه الشركات بتعليم عالمي المستوى لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل.





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