غرفة دبي العالمية تفتح السوق الإثيوبية أمام «مارس» الإماراتية

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في فتح أبواب السوق الإثيوبية أمام شركة «مارس للصناعات الغذائية» الإماراتية، حيث تم تصدير أول شحنة لمنتجات علامة «ميرالاك» لأغذية الأطفال التابعة للشركة والمصنّعة في الدولة إلى إثيوبيا، لتشكل بذلك الصفقة الأولى لها في القارة الأفريقية.

واستضاف مقر غرف دبي توقيع اتفاقية التعاون التجاري بين شركة «مارس للصناعات الغذائية» وشركة «تانا إكت تريدينج» التي ستتولى تسويق وتوزيع منتجات «ميرالاك» لأغذية الأطفال في إثيوبيا.

وشكل منتدى دبي للأعمال الذي نظّمته غرف دبي العام الماضي فرصة لتعريف شركة «مارس للصناعات الغذائية» بمعطيات السوق الإثيوبية والفرص الواعدة التي تزخر بها، بما في ذلك التركيبة السكانية الشابة، وقلّة توافر أطعمة الأطفال الجاهزة ذات القيمة الغذائية الملائمة.

وبادرت غرفة دبي العالمية بترتيب اجتماعات عمل ثنائية لشركة «مارس للصناعات الغذائية» مع مجموعة من الشركاء المحتملين في إثيوبيا، لتثمر بالنهاية عن توقيع اتفاقية تسويق وتوزيع منتجات علامة «ميرالاك» لأغذية الأطفال مع شركة «تانا إكت تريدينج»، حيث تم تصدير أول شحنة لمنتجات علامة أغذية الأطفال المحلية «ميرالاك» إلى إثيوبيا.

وستحظى الشركة الإماراتية بدعم مستمر من غرفة دبي العالمية عبر مكتبها التمثيلي الخارجي في أديس أبابا، إلى جانب مساعدتها في توسيع أعمالها في الدول الأفريقية لتوفير أغذية أطفال ميسورة التكلفة وعالية الجودة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تواصل غرفة دبي العالمية تعزيز جهودها لدعم الشركات العاملة في دبي لمواصلة النجاح والتوسع في الأسواق الخارجية الواعدة، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية المحفزة لازدهار ونمو الأعمال في دبي، ويرتقي بالقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة وللقطاع الخاص على حدٍ سواء».

وأضاف: «يعكس نجاح غرفة دبي العالمية في افتتاح أسواق جديدة للصادرات المحلية المراحل المتقدمة التي حققتها الصناعة الإماراتية في كافة المجالات، خصوصاً في مجال الجودة والأسعار التنافسية والكفاءة الإنتاجية والتشغيلية. وتشكل أفريقيا إحدى الأسواق الخارجية الواعدة لمجتمع الأعمال في دبي».

وقال عبد الرحمن العامري، الرئيس التنفيذي لشركة مارس للصناعات الغذائية: «تتمتع السوق الأفريقية بمقومات كبيرة للنمو، ونتطلع للدخول والتوسع فيها لا سيما في أسواق نيجيريا وإثيوبيا ورواندا وموزمبيق. ولا يقتصر هدفنا على بيع منتجاتنا في تلك الأسواق الحيوية فحسب، وإنما نسعى إلى تأسيس مستقبل صحي في تلك البلدان من خلال توفير أغذية الأطفال بتكاليف ميسورة قدر الإمكان وبأعلى مستويات الجودة والقيمة الغذائية».

وتدير غرفة دبي العالمية حالياً سبعة مكاتب تمثيلية خارجية في قارّة أفريقيا تشمل كلاً من مصر وإثيوبيا وغانا وكينيا وموزمبيق ونيجيريا وجنوب أفريقيا. وتتماشى مساعي الغرفة لدعم التوسع الدولي للشركات المحلية مع أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لإنشاء شبكة قوية تضم 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، ومساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية.

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