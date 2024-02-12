رجل أعمال روسي يكسب دعوى بقيمة 500 مليون دولار ضد شركة فيتنامية

أعلن متحدث باسم رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف، في رسالة، أن شركة "باور ماشينز" لتصنيع معدات توليد الطاقة المملوكة لمورداشوف فازت بدعوى ضد مجموعة النفط والغاز الفيتنامية "بتروفيتنام" بشأن محطة كهرباء لم تكتمل في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، مضيفا أنه لا يمكن الكشف عن بنود القرار في ذلك الوقت.

وذكر موقع "آر بي سي" الإخباري، نقلا عن مصدر مجهول في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن شركة "باور ماشينز" الخاصة بالملياردير حصلت على أكثر من 500 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

واتخذت شركة "باور ماشينز" لتصنيع المعدات إجراءات قانونية ضد الشركة الحكومية العملاقة المعروفة باسم "بتروفيتنام" والشركة التابعة لها، "بتروفيتنام تكنيكال سيرفيسيز" للخدمات الفنية، أمام مركز التحكيم الدولي في سنغافورة في عام 2019 لاستعادة نحو 600 مليون دولار استثمرتها الشركة الروسية لبناء مصنع في جنوب فيتنام.

وتوقف العمل في المشروع في عام 2018 بعد أن خضعت شركة "باور ماشينز" في وقت سابق من ذلك العام لعقوبات أمريكية تتعلق بأوكرانيا ولم تتمكن من توفير المعدات الغربية اللازمة للخطة بسبب ذلك.





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