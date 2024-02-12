غمر إسرائيل للأنفاق في غزة بمياه البحر يثير قلق العلماء

أكد الجيش الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي أنه بدأ بالفعل تنفيذ خطط غمر شبكة الانفاق التي أقامتها حركة حماس في قطاع غزة بمياه البحر، وهي الاستراتيجية التي ظلت مثار تكهنات على مدار قرابة شهرين.

وذكر بيان للجيش أنه بدأ تنفيذ خطة الغمر في مواقع لم يتم الكشف عنها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل "انفراجة هندسية وتكنولوجية ملموسة"، وأنه تم اختيار الأماكن التي سوف يتم غمرها "بحيث لا تتعرض المياه الجوفية بها لأي تهديد".

غير أن خبراء متخصصين في علوم المياه حذروا من أن غمر الانفاق بمياه البحر سوف يكون له تأثير مدمر على موارد المياه العذبة النادرة بالفعل في غزة، بل وربما يقوض أساسات البنايات في القطاع.

ويقول مارك زيتون خبير المياه ومدير مركز "Water Hub" لأبحاث المياه في جنيف بسويسرا إن المصدر الرئيسي لمياه الشرب في غزة يتم تلويثه، موضحا أنه "إذا وضعت مياه مالحة داخل مصدر مياه عذبة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تلويثه وتسميمه".

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ساينتفيك امريكان" المتخصص في الأبحاث العلمية أن هناك إمكانية أن تتسرب مياه البحر ببساطة بمجرد ضخها داخل الانفاق عبر التربة إلى طبقة المياه الجوفية.

واستطرد قائلا: "إذا حاولت غمر الانفاق بالمياه، فإنني افترض أنها ليست معزولة بشكل كاف بما يسمح لها بالاحتفاظ بالمياه، وبالتالي سوف تتسرب هذه المياه إلى طبقة المياه الجوفية".

ويتفق أحمد رأفت غضية الباحث في علوم الجغرافيا بجامعة النجاح في نابلس بالضفة الغربية مع هذه الرأي قائلا إن طبقة المياه الجوفية على الأرجح قد تلوثت بالمياه المالحة على نحو لم يعد من الممكن علاجه.

وأوضح في تصريحات أوردها "ساينتفيك أمريكان" أنه "إذا تم غمر الانفاق، فسوف تتسرب مياه البحر عبر الطبقات الأرضية حتى تصل إلى المياه الجوفية"، مشيرا إلى أن مثل هذا العمل "سوف تكون له تداعيات خطيرة على جميع أنشطة الحياة في غزة مثل الزراعة والتربة والبنية التحتية"، مؤكدا أن مياه البحر قد تصنع فجوات في التربة تؤثر على أساسات المباني.

ومن جانبه، أعرب ناعوم وايزبرود عميد معهد جاكوب بلاوستاين لأبحاث الصحراء التابع لجامعة بن جوريون الإسرائيلية عن شكوكه في أن طبقة المياه الجوفية في قطاع غزة بأكملها سوف تتلوث بفعل غمر الأنفاق بمياه البحر، وقال في تصريحات لموقع "ساينتفيك أمريكان": "لست واثقا من أن المخاطر البيئية خطيرة على النحو الذي يريدنا البعض أن نظنه، فتأثير الغمر سوف يختلف باختلاف موقع الأنفاق التي سوف يتم استهدافها".

وبحسب دراسة نشرتها الدورية العلمية Water المتخصصة في أبحاث المياه عام 2020، فإن منسوب المياه الجوفية في قطاع غزة يتراوح ما بين 60 مترا نحو الشرق، ثم يتراجع إلى عمق بضعة أمتار مع الاتجاه نحو ساحل البحر المتوسط، وأنه يتم سحب كميات من المياه الجوفية تفوق قدرة هذه الطبقات على تعويض المستنفد بالسبل الطبيعية، ونتيجة لذلك، فإن مياه البحر تشق طريقها بالفعل إلى المياه الجوفية في القطاع.

وتسلط خطط إسرائيل لغمر أنفاق حماس الضوء على مشكلة كانت قائمة بالفعل قبل اندلاع الصراع، وهي ندرة مياه الشرب في غزة بصرف النظر عن مدى تلوث طبقة المياه الجوفية بمياه البحر بسبب خطة غمر الانفاق.

وفي عام 2020، أشارت تقديرات وكالات أممية إلى أن 10% من سكان القطاع يحصلون على مياه شرب آمنة. ويتم ضخ بعض هذه المياه من خلال إسرائيل ومصر، كما تم افتتاح محطة تحلية بقيمة 10 ملايين يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي في غزة عام 2017، ولكن هذه المحطة لا يمكنها أن تعمل في ظل انقطاع التيار الكهربائي، حيث كانت نصف كهرباء غزة تأتي من إسرائيل قبل الحرب، ولكن الحكومة الإسرائيلية قطعت الكهرباء عن القطاع منذ أكتوبر الماضي.

ويقول الباحث أحمد رأفت إن هناك زهاء 9ر1 مليون نازح جراء الحرب متواجدون حاليا في غزة، ويعيش الكثيرون منهم داخل خيام أو في شوارع رفح جنوبي القطاع، وفي أعقاب الأمطار الغزيرة التي انهمرت على غزة الشهر الماضي، قام الكثيرون بجمع المياه في أطباق وأوعية، ويعمد آخرون إلى شراء الماء من شاحنات نقل المياه، ولكنها مياه غير جيدة يتم استخراجها من طبقات المياه الجوفية ثم تحليتها بواسطة شركات خاصة.

ويرى ديفيد ليرير مدير مركز الدبلوماسية البيئية التطبيقية التابع لمركز وادي عربة للدراسات البيئية في إسرائيل أنه عندما تنتهي الحرب، لابد أن تبدأ إسرائيل وغزة في التخطيط من أجل مستقبل أفضل للمياه، مشيرا إلى الشراكة التي تم إبرامها العام الماضي بين شركة المياه الإسرائيلية ووترجين ومنظمة "الدامور" الفلسطينية غير الحكومية للتنمية المجتمعية والإدارة المدنية الإسرائيلية، والتي تم بموجبها تشغيل خمسة مولدات مياه من رطوبة الجو تعمل بالطاقة الشمسية في مراكز رعاية صحية في القطاع. وبحسب المركز تستطيع هذه المولدات انتاج قرابة 900 لتر من المياه العذبة يوميا عن طريق تكثيف مياه الرطوبة وترشيحها.

ويقول ليرير إن هذه المبادرة وغيرها من الإجراءات المؤقتة مثل معالجة مياه الصرف سوف تعطي "بارقة أمل في وضع سوف يتحسن في نهاية المطاف".





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