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لأول مرة منذ 20 عامًا.. البرازيل تفشل في التأهل للأولمبياد

2/12/2024 5:31:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فشل منتخب البرازيل في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، لصالح
نظيره الأرجنتيني الذي خطف بطاقة التأهل، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدورة الرباعية الختامية بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لدورة لأولمبياد باريس.

وفاز منتخب الأرجنتين على البرازيل بهدف دون رد، ليطيح بحامل لقب أولمبياد 2020، خارج منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

وجاء هدف منتخب الأرجنتين في شباك البرازيل، عن طريق رأسية لوتشيانو جوندو في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، ليقود التانغو إلى أولمبياد باريس 2024.

وأنهى منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا الدورة الرباعية برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة عن باراغواي التي ستواجه فنزويلا، فيما جمع منتخب البرازيل 3 نقاط فقط.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى، التي يغيب فيها المنتخب البرازيلي عن المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية منذ 20 عامًا، حيث كانت أخر مرة لم يشارك فيها راقصي السامبا بالأولمبياد نسخة 2004.

وجاء عدم تأهل البرازيل بمثابة أمر إيجابي بالنسبة لنادي ريال مدريد، حيث كانت الأولمبياد ستبعد لاعبه الجديد البرازيلي إندريك عن المشاركة مع الميرنغي، في فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.

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