تخريب سيارة ذاتية القيادة من وايمو وإحراقها في سان فرانسيسكو

تعرضت سيارة أجرة ذاتية القيادة من شركة "وايمو" التابعة لمجموعة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، للتخريب وأُحرقت بالكامل من أشخاص عدة مساء السبت في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، من دون وقوع أي إصابات، أثناء سيرها في المدينة من دون أي راكب فيها.

وقالت ناطقة باسم "وايمو" لوكالة فرانس برس إنه حوالي الساعة التاسعة مساء السبت، "كانت مركبة وايمو ذاتية القيادة بالكامل تسير عبر شوارع سان فرانسيسكو عندما حاصر حشد من الناس السيارة وعمدوا إلى تخريبها، وكسروا النافذة وألقوا مفرقعات على السيارة من الداخل، ما أدى إلى إشعال النيران في السيارة".

وأضافت "لم تكن السيارة تقلّ أي ركاب ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. نعمل بشكل وثيق مع مسؤولي الأمن المحليين للاستجابة للوضع".

وتظهر صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة بيضاء، قبل الحريق، يتم تعطيل حركتها على الطريق السريع في شارع مزدحم داخل الحي الصيني في سان فرانسيسكو، حيث كانت تقام احتفالات رأس السنة الصينية، ووسط الحشود، عمد عدد من الأشخاص بملابس سوداء إلى تحطيم النوافذ، بينهم شخص استخدم لهذه الغاية لوح تزلج.

وتظهر مقاطع فيديو أخرى بعد ذلك السيارة بنوافذ محطمة، والألعاب النارية تنفجر بداخلها، ثم تشتعل فيها النيران مع تصاعد عمود من الدخان الكثيف. وقد سيارة الأجرة ذاتية القيادة مدمرة إلى حد كبير إثر إخماد النيران.

وقبل أيام قليلة، أصيب سائق دراجة بجروح طفيفة بعد أن صدمته سيارة أجرة من شركة "وايمو" في سان فرانسيسكو أيضاً، بحسب وسائل إعلام عدة.

وتشكل سان فرانسيسكو مختبراً للمركبات ذاتية القيادة. لكن عملية تطويرها أبطأ من المتوقع.

فقد أوقفت شركة "كروز" للسيارات ذاتية القيادة، التابعة لشركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة، أنشطتها إلى أجل غير مسمى في نهاية أكتوبر بعد سلسلة حوادث وإثر تعليق تراخيصها في كاليفورنيا. وهي كانت تسيّر مركبات أجرة كهربائية ذاتية القيادة في مدن أميركية عدة.

كما واجه نظام المساعدة على القيادة "Autopilot" من شركة تيسلا (المستوى 2) اتهامات بإعطاء السائقين انطباعاً خاطئاً بأن المركبة تقاد ذاتياً، ما يزيد من خطر وقوع حوادث.

وبعد تحليل بيانات الوكالة الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في يونيو الماضي أن وضع "القيادة الآلية" هذا كان متورطا في 736 حادثا و17 حالة وفاة في الولايات المتحدة منذ عام 2019.



