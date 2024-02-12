كوريا الشمالية تختبر نظاماً جديداً للتحّكم بقاذفات الصواريخ

أعلنت كوريا الشمالية الاثنين أنها طوّرت نظاما جديدا لقاذفة صواريخ متعددة من شأنها أن تؤدي إلى "تغيير نوعي" في إمكانياتها الدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية أن أكاديمية بيونغ يانغ لعلوم الدفاع نفّذت "اختبار تحكّم بإطلاق صواريخ بالستية لراجمة صواريخ بقذائف من عيار 240 ميليمترا" السبت من أجل تطوير "نظام صواريخ بالستية وقذائف يمكن التحكّم به".

وأضافت أنه ستتم الآن "إعادة تقييم" قاذفة الصواريخ الجديدة و"زيادة" دورها في ميدان المعركة.

وأعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا هذا العام أن جارتها الجنوبية هي "عدوّها الأول" فأغلقت وكالات مكرّسة لإعادة توحيد البلدين وهددت بإعلان حرب إذا تعدت كوريا الجنوبية على أراضيها "حتى بمقدار 0,001 ملم".

وكرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجمعة أن بيونغ يانغ لن تتردد في "وضع حد" لكوريا الجنوبية إذا تعرّضت إلى هجوم، واصفة سول بأنها "الدولة المعادية الأولى والأكثر خطورة" لكوريا الشمالية.

وفي يناير، أطلقت كوريا الشمالية وابلا من القذائف المدفعية قرب جزيرتين حدوديتين تابعتين لكوريا الجنوبية، ما دفع الشطر الجنوبي لإطلاق تدريب بالنيران الحية وإصدار أوامر إخلاء للسكان.

كذلك، كثّف كيم عمليات اختبار الأسلحة، بما في ذلك إطلاق سلسلة صواريخ كروز هذا العام، رجّح محللون بأن تكون بلاده تزوّد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا.

وتعهّد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الرد بقوة على أي هجوم من بيونغ يانع، داعيا جيشه إلى "التحرّك أولا والإبلاغ لاحقا" حال استفزازه.

عزز يون التعاون الدفاعي بين بلاده والولايات المتحدة واليابان مذ وصل إلى السلطة في 2022، بما في ذلك توسيع المناورات المشتركة لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة.





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