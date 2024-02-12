حامل الرقم القياسي في الماراثون.. مصرع عداء كيني في حادث سير

توفي العداء الكيني كيلفن كيبتوم صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في حادث سيارة بموطنه كينيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن الشرطة وعائلته.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن مدرب اللاعب، الرواندي جيرفيس هاكيزيمانا كان في السيارة مع كيبتوم (24 عامًا)، وتوفي أيضًا في الحادث.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو: "شعرنا بالصدمة والحزن العميق عند علمنا بخسارة كيلفن كيبتوم ومدربه جيرفيس هاكيزيمانا الفادحة"، مضيفًا أن كيبتوم كان "رياضيًا مذهلاً ترك إرثًا لا يصدق".

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن كيبتوم كان يقود السيارة عندما خرجت عن الطريق في حوالي الساعة 11 مساء يوم الأحد في كابتاجيت بالمرتفعات الجنوبية الغربية لكينيا، وهي منطقة يتدرب فيها العديد من عدائي المسافات الطويلة الكينيين.

ونقلت صحيفة "ديلي نيشن" عن قائد الشرطة المحلية بيتر مولينج قوله إن التحقيقات الأولية قالت إن كيبتوم فقد السيطرة على مقود السيارة واصطدم بشجرة، وأصيبت امرأة كانت معهما في السيارة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى قريب.

وتابع قائد الشرطة أن الحادث لم يتضمن أي مركبات أخرى.

وحقق كيبتوم الرقم القياسي العالمي في الماراثون بزمن ساعتين و35 ثانية بشيكاغو عام 2023، متغلبًا على الرقم القياسي المسجل باسم إيليود كيبشوجي بفارق 34 ثانية، وأصبح أول شخص يعدو الماراثون رسميًا في أقل من ساعتين ودقيقة واحدة.

وكان كيبتوم يسعى لتنفيذ أول ماراثون رسمي مدته أقل من ساعتين في روتردام أبريل المقبل، كما تم اختياره للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بحسب صحيفة "ديلي ريكورد".

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