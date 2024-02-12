التجارة الإلكترونية في روسيا تقفز 28% إلى 70 مليار دولار في 2023

أعلنت الخدمة الصحفية لاتحاد شركات التجارة عبر الإنترنت الروسي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في روسيا ارتفع بنسبة 28٪ على أساس سنوي ليصل إلى نحو 4ر6 تريليونات روبل (34ر70 مليار دولار) في عام 2023.

وقال الاتحاد "بلغ حجم التجارة عبر الإنترنت في روسيا 359ر6 تريليونات روبل في عام 2023، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف الاتحاد "على وجه الخصوص، جاء 1ر3% أو 197 مليار روبل (16ر2 مليار دولار) من هذا الحجم من السوق عبر الحدود، في حين بلغت حصة مبيعات شركات التداول الروسية عبر الإنترنت 9ر96% أو 2ر6 تريليونات روبل (13ر68 مليار دولار)."

وقال الاتحاد إن "توزيع المنتجات في الفئة الأكثر شعبية ظل ثابتا، حيث استحوذت الأجهزة الرقمية والمنزلية على 18٪ من إجمالي المشتريات. وشملت الفئات الشعبية الأخرى الأثاث والسلع المنزلية بنسبة (4ر15%)، والملابس والأحذية بنسبة (6ر14%)، والمواد الغذائية بنسبة (11%)، وكذلك منتجات التجميل والصحة بنسبة (1ر8%)."





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز