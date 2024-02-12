سقوط أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد في الإمارات

استمرت اليوم حالة عدم الاستقرار الجوي وتشكّل السحب الركامية على معظم مناطق الدولة، مصحوبة بهطول أمطار رعدية شديدة الغزارة على مناطق متفرقة، وكانت مصحوبة بالبرد والبرق على مناطق أخرى، مع استمرار الرياح النشطة والقوية والتي وصلت سرعتها إلى 70 قدم/س، والبحر ظل مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي ووصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام في العمق.

ومع تعمق المنخفض الجوي العلوي تزايدت اليوم كميات السحب على معظم المناطق تخللتها السحب الركامية، وسقطت أمطار شديدة الغزارة وغزيرة ومتوسطة وخفيفة أحيانا مصحوبة بالبرد والبرق على مناطق متفرقة من مدينة العين في العامرة ومدينة خليفة في أبوظبي وشارع الشيخ محمد بن راشد وطريق سويحان.

وسجلت اليوم حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا أعلى كميات أمطار في جامعة الإمارات بمقدار 136.5 ملم، ومنطقة الصاروج في العين 98.1 ملم، والعجبان 72.8 ملم، وخطم الشكلة والفقع 62.6 ملم، كما سقطت أمطار غزيرة على مطار آل مكتوم 52.6 ملم، وسيح السلم 56.8 ملم، وراس غناضة وجزيرة الريم 44 ملم، وجميرا 43 ملمن وكورنيش أبوظبي والأريام 41 ملم.



كما سقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على وادي سهم بالفجيرة وشوكة برأس الخيمة، وشديدة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد على المرفأ وطريف في الظفرة وكذلك في مناطق الرويس وغياثي وقرن العيش، والشوامخ ومدينة شخبوط والوثبة ومدينة محمد بن زايد ومصفح وجزيرة أبوظبي وجزيرة دلما، ومطار أبوظبي الدولي ومطار البطين، وكانت متوسطة على مدينة زايد، ومتوسطة إلى خفيفة على عجمان وأم القيوين والشارقة والعجبان وغنتوت بأبوظبي، كما سقطت أمطار متوسطة على أم سقيم وجميرا والقوز ومطار آل مكتوم الدولي في دبي.

كما سقطت أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرق والرعد على كورنيش أبوظبي، وعلى مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة.

وأهابت شرطة أبوظبي السائقين بعدم الخروج والالتزام بالقيادة وتدابير السلامة اثناء الأحوال الجوية الماطرة، مشيرة إلى أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخ محمد بن زايد (أبوظبي ـ دبي) وطريق الشيخ خليفة الدولي وطريق أبوظبي ـ العين إلى 120 كم/س، وتقليل السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي ـ سويحان وطريق أبوظبي العين (الساد ـ العامرة) وعلى طريق ( الساد ـ وسويحان)، كما قررت منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة يصاحبها البرد والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما وجه بتجنب أماكن جريان الأودية والانزلاقات الأرضية وتجمع المياه.

وسجلت اليوم أدنى درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 7.6 درجات مئوية عند الساعة 00:00 منتصف الليل بالتوقيت المحلي للدولة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد "الثلاثاء" غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار، ويكون رطبا ليلا وصباح الأربعاء مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج مع السحب صباحا، يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي.

ويوم الأربعاء تميل درجات الحرارة الارتفاع، ويكون الطقس صحوا ورطب ليلا وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.





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