مكتوم بن محمد يكرّم وزيرة الصحة العامة في قطر بجائزة أفضل وزير في العالم

كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر لحصولها على جائزة أفضل وزير في العالم.

وتسلّط جائزة أفضل وزير في العالم الضوء على الجهود الاستثنائية لوزراء الحكومات حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تساهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها.



وتحتفي أيضاً بالجهود المبذولة لإلهام غيرهم من المسؤولين الحكوميين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة بتقديم الخطاب العام حول القضايا العالمية في وقتنا الحاضر والمستقبل.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز