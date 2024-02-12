بالفيديو صاحب السمو يشمل برعايته وحضوره حفل تخرج الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية

MENAFN - Al-Anbaa) تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقيم صباح اليوم، حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) بكلية علي الصباح العسكرية.

ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس د.غازي جزاع وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد فيحان وقيادات الكلية.

وشهد حفل التخرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بعدها ألقى آمر كلية علي الصباح العسكرية كلمة

قال فيها:

انه لشرف عظيم نترقبه كل عام بفخر واعتزاز لنحظى بالمشاركة الكريمة والرعاية الأبوية السامية لأميرنا المفدى وقائدنا الأعلى..

في هذا الصباح.. تعانق شموخ المكان.. وشرف الزمان.. وهيبة اللحظة.. برعايتكم يحفظكم الله..

فأهلا وسهلا بكم في كلية البطولة.. ومصنع الاقدام والرجولة..

لحضور حفل تخرج ابنائكم من طلبة كلية علي الصباح العسكرية

ليكونوا كأسلافهم.. درعا حصينا.. وسورا منيعا.. لوطن شامخ أمينا.. وطن فتي برجاله.. وقوي بحماته.. وغني بثرواته.. وعصي على أعدائه..

وطن تزيده سهام أعدائه صمودا.. ومخططاتهم صعودا.. ليبقى بإذن الله شامخا عزيزا..

وتابع: إننا نعيش في عصر تغيرت وسائله وأساليبه.. وتسارعت أحداثه.. وتطور هائل وسريع في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار التي تتطلب منا الاستجابة السريعة لمواكبة هذه التطورات من خلال تطوير نظامنا التعليمي وتكريس الثقافة العلمية والإبداع والابتكار وتوفير البيئة الملائمة والحاضنة لها.

وأضاف: لا يخفى عليكم ما يشهده المجال العسكري من تطور متسارع سواء على صعيد تطور الأسلحة وفاعليتها أو بحداثة النظريات ومناهج التدريب الميداني العسكري مما يستوجب الاستمرار بالجهود الرامية لمواكبة هذه التطورات والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري.

لقد حرصت كلية علي الصباح العسكرية على تأهيل الطلبة الضباط على تحديات العمل الأمني والعسكري من خلال تسخير البعد التقني كخيار استراتيجي لخدمة البعدين الأكاديمي والتدريبي.

إن ما تم تحقيقه.. هو إحداث نقلة نوعية في نظامنا التعليمي العسكري إلى نموذج تعليمي متميز مبني على التفكير والإبداع واكتساب المهارات والخبرات مما يسهم في قواتنا المسلحة مواكبة للتطور العلمي والتقني ومشاركة فعالة في نهضة العصر الحديث العصر القائم على العلم والمعرفة.

وإن ما نصبوا إليه أيضا هو وضع آلية تطوير مستمرة لنظامنا التعليمي مرتبطة بما يستجد من علوم حديثة تعمل على تطوير المناهج ورفع كفاءة أداء المعلمين والمدربين وتحسين بيئة التعلم المتاحة لطلبتنا كما أن علينا أن ننمي في نفوسهم مهارات البحث العلمي واكتساب القدرات.

إن هذه الأهداف سوف تتحقق بعون الله ثم بتضافر الجهود المشتركة لوحدات الجيش المختلفة فتطوير التعليم لا يقتصر على المسؤولين عن التعليم والتدريب بل هو نتاج عمل وجهد مشترك.

إننا ننعم بحمدالله وفضله.. بوطن جميل.. يحسدنا عليه الآخرون.. نتفيأ بظلال أمنه واستقراره.. نتمتع بخيراته وبركاته..

يا قادة المستقبل وروح الوطن..

ان رؤى التغيير الوثابة والجموحة.. والاهداف السامية الطموحة.. يمكن تحقيقها إذا حميتموها بدمائكم.. ودافعتم عنها بأرواحكم.. واعطيتموها جدكم.. وبذلتم فيها جهدكم.. فانطلقوا الى ميادين العمل.. بروح العطاء.. متمسكين بقيم الولاء والفداء.. مشاركين في التطوير والبناء".

ثم قام آمر طابور العرض العسكري بالاستئذان من سموه حفظه الله ببدء مراسم حفل التخرج.. بعد ذلك بدأ طابور العرض العسكري.. أعقبه تسليم واستلام علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) ودفعة الطلبة الضباط (49) تلاها انصراف الخريجين وعرض التشكيلات العسكرية.

وقام الطلبة الضباط الخريجون بدخول ساحة الكلية.

وبعدها تم الإعلان عن النتائج النهائية لدفعة الطلبة الضباط الخريجين ألقاها مساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن فهد خالد فيصل.

هذا وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية.

بعدها قام مدير الشؤون التعليمية والاكاديمية العميد الركن يوسف عبدالله إدريس بتلاوة القسم القانوني ومن ثم الاستئذان بانتهاء طابور العرض العسكري وعزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء الحفل.

هذا وتم إهداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.