بالفيديو ديوان الخدمة‬⁩ يشرح طريقة استخراج شهادة إلكترونية للبرامج التدريبية المحلية عن طريق برنامج سهل

بالفيديو ديوان الخدمة يشرح طريقة استخراج شهادة إلكترونية للبرامج التدريبية المحلية عن طريق برنامج سهل
التاريخ
2/12/2024 5:24:38 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
نشر ديوان الخدمة المدنية فيديو توضيحيا على تطبيق "إكس" تضمن شرحا لطريقة استخراج شهادة إلكترونية للبرامج التدريبية المحلية عن طريق برنامج "سهل"
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