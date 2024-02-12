نتنياهو: الضغط العسكري مستمر حتى تحقيق النصر الكامل

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تهدر أي فرصة لتحرير المزيد من الرهائن في غزة، ووصف الضغط العسكري المستمر حتى تحقيق "النصر الكامل" على حركة حماس بأنه ضروري لاستعادة الرهائن بالكامل، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وصدر بيان نتنياهو بعد أن حرَّرت القوات الخاصة الإسرائيلية رهينتين في عملية إنقاذ في مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة مع مصر والمكتظة بالسكان الفارين من الحرب، إذ يثير احتمال القيام بعمليات أوسع هناك قلق القاهرة وواشنطن.
جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تحرير اثنين من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، خلال عملية خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع، والتي شهدت سلسلة غارات مكثفة على أجزاء متفرقة من المدينة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير مختطفَيْن إسرائيليَّيْن وهما فرناندو سيمون مرمان، ولويس هير، الليلة الماضية".
وأشار إلى أن الرهينَتين تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق، خلال الهجوم الواسع الذي شنَّته الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
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