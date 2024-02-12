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نتنياهو: الضغط العسكري مستمر حتى تحقيق النصر الكامل

2/12/2024 5:09:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تهدر أي فرصة لتحرير المزيد من الرهائن في غزة، ووصف الضغط العسكري المستمر حتى تحقيق "النصر الكامل" على حركة حماس بأنه ضروري لاستعادة الرهائن بالكامل، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وصدر بيان نتنياهو بعد أن حرَّرت القوات الخاصة الإسرائيلية رهينتين في عملية إنقاذ في مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة مع مصر والمكتظة بالسكان الفارين من الحرب، إذ يثير احتمال القيام بعمليات أوسع هناك قلق القاهرة وواشنطن.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تحرير اثنين من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، خلال عملية خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع، والتي شهدت سلسلة غارات مكثفة على أجزاء متفرقة من المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير مختطفَيْن إسرائيليَّيْن وهما فرناندو سيمون مرمان، ولويس هير، الليلة الماضية".

وأشار إلى أن الرهينَتين تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق، خلال الهجوم الواسع الذي شنَّته الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.


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