أطباء بلا حدود: الهجوم المعلن من إسرائيل على رفح سيكون كارثيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت منظمة أطباء بلا حدود، "إن الهجوم البري المعلن من إسرائيل على رفح سيكون كارثيا، ودعت إسرائيل إلى وقفه فورا".
وأضافت المنظمة، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "لا مكان آمنا في غزة، وعمليات التهجير القسري دفعت الناس إلى رفح وهم محاصرون وليس لديهم خيارات".
وأشارت إلى حجم الاحتياجات الهائل للمواطنين في قطاع غزة، وأن الوضع في القطاع يتطلب استجابة إنسانية على نطاق أوسع بكثير.
ودعت جميع الحكومات الداعمة بما فيها الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار.
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