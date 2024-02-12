أطباء بلا حدود: الهجوم المعلن من إسرائيل على رفح سيكون كارثيا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت منظمة أطباء بلا حدود، "إن الهجوم البري المعلن من إسرائيل على رفح سيكون كارثيا، ودعت إسرائيل إلى وقفه فورا".

وأضافت المنظمة، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "لا مكان آمنا في غزة، وعمليات التهجير القسري دفعت الناس إلى رفح وهم محاصرون وليس لديهم خيارات".

وأشارت إلى حجم الاحتياجات الهائل للمواطنين في قطاع غزة، وأن الوضع في القطاع يتطلب استجابة إنسانية على نطاق أوسع بكثير.

ودعت جميع الحكومات الداعمة بما فيها الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار.