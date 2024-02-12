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لبنان : مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات

2/12/2024 5:09:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام في مدينة بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي، جنوب لبنان .

واشارت مصادر ان هناك أنباء عن وقوع إصابات.

روسيا اليوم

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