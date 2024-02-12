لبنان : مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات

لبنان : مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات
التاريخ
2/12/2024 5:09:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام في مدينة بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي، جنوب لبنان .
واشارت مصادر ان هناك أنباء عن وقوع إصابات.
روسيا اليوم
MENAFN12022024000208011052ID1107840543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.