النقابات العمالية: اهتمام ملكي بتدريب الشباب للمشاركة في الإنتاج والإبداع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في أول رسالة لجلالة الملك عبدالله الثاني بعيد العمال بعد تسلمه سلطاته الدستورية، نقرأ بشغف العديد من الأفكار المتميزة التي خصت بالذات وعلى وجه التحديد الطبقة العاملة، ليؤكد جلالته فيها اهتمامه على وجه الخصوص بهذه الشريحة كونها تتميز بالجد والجدارة والاجتهاد اليومي في بذل كامل طاقاتها وقدراتها بلا كلل ولا ملل وبمختلف الصعوبات والعقبات التي تواجهها.



يشيد جلالة الملك دوما بطبقة العمال، حيث نقرأ في رسالته التي وجهها لهم المفردات التي تتسم بالمشاعر الراقية والمساندة لهم، وبما حققوه من إنجازات لهذا البلد على مدى عقود ماضية، كما يشيد جلالته دوما بجيل الشباب وبدورهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إذ يؤكد حرص الأردن على الاهتمام بتدريب الشباب وإعدادهم للمشاركة في الإنتاج والإبداع وإطلاق قدراتهم نحو الابتكار والتنافس.



ويؤكد جلالته أن تطور الوطن ما كان ليحدث لولا تفاني تلك الطبقة العاملة وحرصها على تطوير البلد وتقدمه وازدهاره والمحافظة على المنجزات المحققة ومواكبتها لما يحدث في العالم من تقدم في الأساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث أن جلالته يتابع باستمرار أعمال وإنجازات هذه الطبقة المخلصة للوطن، التي تعمل بصمت وإخلاص وبهمة وشرف من أجل تعظيم المسيرة الوطنية للمملكة.



من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن قطاع العمل والعمال شهد تطورا كبيرا، وحقق إنجازات نوعية على مختلف الصعد والمستويات خلال الحقبة الماضية، التي بدأت منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، من حيث فرص العمل وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية الشاملة وتطوير معايير العمل الوطنية والارتقاء بالحقوق العمالية وتحسين شروط وظروف العمل.



وأضاف، أن الحركة العمالية والنقابية، وهي تحتفل بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، تؤكد اعتزازها بالقيادة الهاشمية وتجدد فخرها بما تحقق من إنجازات وطنية وهي تسير بخطى واثقة نحو مسيرة البناء والتحديث.

وأشار، إلى أهمية التوجيهات الملكية السامية بأهمية الاستثمار بالعنصر البشري وتطوير مهاراته وقدراته ليواكب مستجدات المرحلة الراهنة ومتغيرات سوق العمل، الأمر الذي بدا واضحا من خلال تدشين العديد من المشاريع والبرامج التي تستثمر بالأيدي العاملة على الصعيد الوطني وتكافح الفقر والبطالة وتعزز مسيرة التنمية المستدامة.



وبين أن الاهتمام الملكي مستمر ومتواصل بشريحة العمال، كونهم يعتبرون رأس مال المملكة البشري وسواعد البناء والشريك في معادلة العمل والإنتاج.



وعرض المعايطة، أبرز المنجزات التي تحققت خلال عهد جلالته كمأسسة الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل والإنتاج من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلى جانب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يشارك فيه اتحاد العمال والمنظمات العمالية ممثلين عن شريحة العمال، لتحقيق التوازن في رسم سياسات واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على مصلحة العمال وضمان استقرار علاقات العمل.



وأوضح أن التشريعات العمالية تطورت خلال ربع قرن مضى من الزمن بشكل كبير وشامل من حيث الحماية الاجتماعية وتعزيز الحمايات والتأمينات التي تقدمها ومعايير العمل الوطنية لتتواءم مع معايير العمل اللائق وفق المواثيق والتشريعات الدولية، مبينا أن مستوى العلاقات بين العمال وأصحاب العمل شهدت تطورا كبيرا بفضل التشريعات التي أرست مفاهيم الشراكة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، وأفضت إلى توقيع عقود العمل الجماعي سنويا، لحفظ حقوق العمال وتحقيق الامتيازات والمكتسبات لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.



وقال المعايطة، "نستذكر ونحن نحتفل هذا العام بهذه المناسبة، الجهود الوطنية التي يقودها جلالة الملك لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف بوجه مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية، والمواقف الصلبة المستمرة لجلالته في الدفاع عن الأهل والأشقاء في قطاع غزة الصامد".

بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، إن اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية يعد مناسبة عزيزة ومحطة وطنية في مسيرة بناء الدولة ورحلة تشييد الوطن.



وأكد أنه في هذه المناسبة الوطنية نستذكر بكل فخر وإكبار ما تحقق من نهضة وتقدم على مستوى الوطن، في جميع المجالات والقطاعات التنموية والاقتصادية خلال تولي جلالته سلطاته الدستورية ليكون حاديا للركب وقائدا لمسيرة بناء الوطن وضامنا وموجها لعملية التحديث والإصلاح ضمن مسيرة ممتدة من البناء والعطاء، وصدق الانتماء لثرى الأردن الطهور.



وشدد على أهمية التوجيهات الملكية السامية ودورها في النهوض بواقع عمال الوطن وتحسين أوضاعهم، والارتقاء بواقعهم الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لخلق المزيد من فرص العمل والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن الاهتمام الملكي بعمال الوطن دائم، بوصفهم المورد الأهم في نهضة الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتحديث وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين المستوى المعيشي لهم.



ولفت أبو مرجوب، إلى أن الأردن وبفضل حكمة القيادة الهاشمية، وقدرتها على تجاوز المعيقات والصعاب، تمكن من تجاوز التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمات الإقليمية والأحداث الطارئة والمستجدات الدولية.



وثمن جهود ومواقف جلالته، منذ بدء العدوان على الأهل والأشقاء في قطاع غزة ودعم صمودهم في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية التي ترتكب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، من خلال الحراك الدولي الذي يقوده جلالته للمطالبة بالوقف الفوري للحرب العدوانية على غزة، ورفض أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة، والمطالبة المستمرة بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والمستدامة الى الأهل في غزة.



وأشار الى أن الأردن كان أول من كسر الحصار على القطاع من خلال انزالات جوية للقوات المسلحة في صورة بطولية تؤكد رسالة الأردن الداعم وجهوده في دعم وإسناد صمود الأشقاء في غزة.



من جهة أخرى، قال أبومرجوب، إن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، من شأنها تحقيق قفزات نوعية بالاقتصاد الوطني بهدف توليد فرص تشغيل جديدة تستوعب المتعطلين عن العمل والداخلين الجدد إلى سوق العمل من شريحة الشباب.



واضاف، أن القطاعات العمالية، لاسيما المنضوية تحت مظلة النقابة، شهدت خلال العقود الماضيةتطورا كبيرة ونقلة نوعية، الأمر الذي انعكس إيجابا على عجلة الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مشيرا إلى أن نقابة الخدمات العامة وجميع العمال الذين تمثلهم يجددون ولائهم للقيادة وانتمائهم للوطن بهذه المناسبة العزيزة، ويؤكدون وقفوفهم خلف القيادة الهاشمية لمواصلة مسيرة بناء الوطن ورفعته والارتقاء به.



من جانبها، قالت رئيس النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان، إن العديد من المكتسبات والمنجزات تحققت للمرأة الأردنية على المستوى الإقتصادي، منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، منها المشاركة الاقتصادية وزيادة انخراطها في سوق العمل، والحقوق العمالية والنقابية والتشريعات الناظمة لذلك.



وأكدت أن الدعم الملكي للمرأة الأردنية مستمر ومتواصل من خلال المشاريع والمبادرات الملكية التي تستهدف تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا، الأمر الذي يجعل وجودها مهم وضروري إلى جانب الرجل للاستفادة من الطاقات التي تملكها لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الأردن والنهوض بها، موضحة أن التوجيهات الملكية للحكومة أسهمت بتوفير بيئة ملائمة للمرأة لزيادة مشاركتها بنهضة وبناء الوطن.