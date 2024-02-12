120 طنا من التمور الأردنية استوردها السوق القطري العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت مستوردات السوق المحلي القطري من التمور الأردنية بمختلف أنواعها وأصنافها خلال العام الماضي، نموا بنسبة 8.3 بالمئة.



ووفقا لأحدث بيانات أوردها جهاز التخطيط والإحصاء القطري عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين، بلغ حجم الكميات التي استوردتها قطر من التمور الأردنية خلال عام 2023، نحو 120 طنا مقارنة مع 110 أطنان خلال 2022، و98 طنا خلال 2021.



وتشهد مستوردات قطر من التمور الأردنية، نموا مطردا مع استمرار توسع الأسواق المحلية القطرية، فيما يزداد الطلب على مختلف أصناف التمور التي يشتهر الأردن بإنتاجها وتسويقها، والتي بات يتميز بها كعلامة مسجلة تعكس مستوى عاليا من الجودة والنوعية المميزة التي باتت تستقطب شريحة كبيرة من المستهلكين القطريين والمقيمين في قطر.



وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن تتركز معظم مستورداتها على نوع المجدول الذي يأتي في المرتبة الأولى، ثم البرحي في المرتبة الثانية.



وتتميز التمور الأردنية وخاصة المجدول، بمقدرة عالية على المنافسة في الأسواق القطرية، حيث يستقطب شريحة واسعة من المستهلكين الذي يفضلونه لجودته العالية وأسعاره المعتدلة مقارنة مع أصناف عديدة أخرى.